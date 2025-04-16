Рене Зеллвегер нашла идеальную формулу счастья с Антом Анстедом: почему штамп в паспорте может всё разрушить

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Рене Зеллвегер уже четвёртый год встречается с британским телеведущим Антом Анстедом, однако она не спешит официально оформлять отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven Pavlov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Свадебный торт

Знакомый пары рассказал Daily Mail, что Зеллвегер настороженно относится к браку после собственного неудачного опыта. Кроме того, среди других актёров тоже есть примеры, когда счастливые отношения сломались после того, как влюблённые получили официальный статус мужа и жены. К примеру, так произошло в случае Анджелины Джоли и Брэда Питта.

"Зачем ей рисковать и разрушать то, что уже хорошо работает, спеша перевести отношения с Антом на новый уровень?" — заявил источник.

Уточнения

Рене́ Кэ́тлин Зеллве́гер (англ. Renée Kathleen Zellweger; род. 25 апреля 1969, Кэти, Техас, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.

