Звёзды манят снова: режиссёр Вызова заговорил о новой невероятной мечте после триумфа

Фильм "Вызов" прогремел на весь мир и сделал Юлию Пересильд популярнейшей звездой. Режиссёру Климу Шипенко настолько понравилась эта работа, что он хотел бы снова пережить такой опыт и снять ещё один фильм о космосе. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Пока Шипенко не продумывал сюжет будущего фильма. У него просто есть задумка снова провести съёмки в космосе. Кроме того, он понимает, что такие события в кино случаются не каждый день.
"Пока что у меня нет конкретных планов снять что-то в космосе, но я безумно бы этого хотел и, конечно, мечтаю об этом. Не уверен, что съемки в космосе будут происходить часто", — сказал собеседник агентства.
Клим Алексе́евич Шипе́нко (род. 16 июня 1983, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.