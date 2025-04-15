Звёзды манят снова: режиссёр Вызова заговорил о новой невероятной мечте после триумфа

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Кино

Фильм "Вызов" прогремел на весь мир и сделал Юлию Пересильд популярнейшей звездой. Режиссёру Климу Шипенко настолько понравилась эта работа, что он хотел бы снова пережить такой опыт и снять ещё один фильм о космосе. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Космос
Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Пока Шипенко не продумывал сюжет будущего фильма. У него просто есть задумка снова провести съёмки в космосе. Кроме того, он понимает, что такие события в кино случаются не каждый день.

"Пока что у меня нет конкретных планов снять что-то в космосе, но я безумно бы этого хотел и, конечно, мечтаю об этом. Не уверен, что съемки в космосе будут происходить часто", — сказал собеседник агентства.

Уточнения

Клим Алексе́евич Шипе́нко (род. 16 июня 1983, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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