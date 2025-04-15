Боярская удивила спорным мнением об изменах: психолог Самбурский нашёл этому простое объяснение

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На премьере сериала "Опасная близость" Елизавета Боярская высказалась о героине, у которой был неверный муж. По мнению Боярской, эта женщина сама виновата в изменах избранника.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Елизавета Боярская

Психолог Станислав Самбурский высказал предположение, что Боярская высказывается так, потому что сама когда-то стала разлучницей, уведя Максима Матвеева у жены. Самбурский считает, что в глубине души Боярскую мучает совесть за то, что она разрушила семью.

"Люди используют проекцию неосознанно, чтобы дистанцироваться от стыдных действий в реальности. Например, увести мужа из семьи — это не рутина, и даже спустя много лет она может испытывать чувство вины перед соперницей. Когда актриса говорит о своей героине: "Она, безусловно, виновата в том, что такая ситуация произошла", это позволяет ей частично оправдать себя, перенося ответственность на вымышленный образ", — заявил психолог.

Об этом сообщает портал "Страсти".

Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).

