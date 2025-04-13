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Стэнли Кубрик возвращается: документальный фильм Монолит исследует легендарную Космическую одиссею 2001

Кино » Зарубежное кино

Культовый шедевр Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея" станет основой для масштабного документального проекта под названием "Монолит".

Кадр из фильма "2001: Космическая Одиссея"
Фото: youtube.com by канал Кинопоиск, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кадр из фильма "2001: Космическая Одиссея"

Как сообщает Deadline, съёмки ведутся при непосредственном участии наследников режиссёра и архива его работ. Режиссёром ленты выступит Стивен Райли, известный по пронзительному документальному портрету Марлона Брандо "Послушай меня, Марлон", а продюсерскую поддержку окажет Леонардо Ди Каприо.

Оригинальный фильм 1968 года, изменивший представление о научной фантастике, рассказывает о загадочных чёрных монолитах, сопровождающих человечество на ключевых этапах эволюции — от первых шагов предков до межпланетных путешествий.

Символичные артефакты становятся катализатором технологических прорывов, а их финальное послание направляет героев к Юпитеру, ставя перед зрителем вечные вопросы о природе разума и месте человека во Вселенной.

"Монолит" обещает раскрыть закулисные тайны создания киноэпопеи, которая, несмотря на сложный прокатный старт, превратилась в эталон жанра. Архивные материалы, включая неизданные записи Кубрика, интервью с участниками съёмок и анализ философского подтекста, позволят глубже понять замысел режиссёра.

Особый акцент будет сделан на новаторских спецэффектах, опередивших время, и саундтреке, ставшем неотъемлемой частью поп-культуры.

Уточнения

Стэ́нли Ку́брик (англ. Stanley Kubrick [ˈkuːbrɪk]; 26 июля 1928, Манхэттен, США — 7 марта 1999, Хартфордшир, Великобритания) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинооператор и фотограф.

«Космическая одиссея 2001 года» (англ. 2001: A Space Odyssey; вариант перевода — «2001 год: Космическая одиссея») — культовый научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика 1968 года, ставший вехой в развитии кинофантастики и мирового кинематографа в целом.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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