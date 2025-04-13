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Испугалась за сына: актриса Дроздова раскрыла мотив нападения на актёра Деля

Кино » Российское кино

Подозреваемая в нападении на российского актёра Илью Дели 26-летняя актриса Александра Дроздова, состоявшая в отношениях с пострадавшим, на допросе не отрицала факта нанесения ножевого ранения, однако объяснила свои действия попыткой защитить двухлетнего сына от предыдущего брака.

Александра Дроздова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Александры Дроздовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александра Дроздова

Как пишет VOICE, по версии Дроздовой, конфликт произошёл после того, как Дель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и в ходе ссоры схватил ребёнка. Испугавшись за безопасность мальчика, женщина схватила нож и нанесла удар, чтобы заставить актёра отпустить ребёнка.

Правдивость этих показаний предстоит проверить следствию. В отношении актрисы уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, что грозит ей до 10 лет тюрьмы.

Илья Дель, известный по театральным работам, перенёс операцию и остаётся в больнице. Сам он назвал инцидент "конфликтом двух влюблённых людей" и признался, что не писал заявления в полицию.

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Уточнения

Илья Владимирович Дель (род. 3 апреля 1985, Липецк, СССР) — российский актёр театра и кино.
 

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Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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