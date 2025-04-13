Испугалась за сына: актриса Дроздова раскрыла мотив нападения на актёра Деля

Подозреваемая в нападении на российского актёра Илью Дели 26-летняя актриса Александра Дроздова, состоявшая в отношениях с пострадавшим, на допросе не отрицала факта нанесения ножевого ранения, однако объяснила свои действия попыткой защитить двухлетнего сына от предыдущего брака.
Как пишет VOICE, по версии Дроздовой, конфликт произошёл после того, как Дель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и в ходе ссоры схватил ребёнка. Испугавшись за безопасность мальчика, женщина схватила нож и нанесла удар, чтобы заставить актёра отпустить ребёнка.
Правдивость этих показаний предстоит проверить следствию. В отношении актрисы уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, что грозит ей до 10 лет тюрьмы.
Илья Дель, известный по театральным работам, перенёс операцию и остаётся в больнице. Сам он назвал инцидент "конфликтом двух влюблённых людей" и признался, что не писал заявления в полицию.
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Илья Владимирович Дель (род. 3 апреля 1985, Липецк, СССР) — российский актёр театра и кино.
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