За кулисами трагедии: актёр Илья Дель рассказал о ссоре с Дроздовой, закончившейся ножевым ранением

Илья Дель, получивший серьёзные травмы в результате столкновения с актрисой Александрой Дроздовой, заявил, что произошедшее стало следствием эмоциональной ссоры между близкими людьми.
По информации Telegram-канала "78|Новости", молодой человек, известный ролями в театральных постановках, описал ситуацию как "обычный конфликт влюблённых", несмотря на тяжесть полученных повреждений. В ходе ссоры Дроздова, по данным следствия, нанесла ему удар ножом, что привело к травме лёгкого.
Дель подтвердил, что перенёс успешную операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.
"Всё прошло благополучно, слава богу. Останусь в больнице на неделю для восстановления", — пояснил артист.
Он также отметил, что не подавал официальных заявлений в правоохранительные органы, однако уголовное дело было возбуждено по инициативе полиции.
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что 26-летняя Дроздова допрошена в статусе подозреваемой. По предварительной версии, поводом для нападения стал бытовой спор, переросший в физическое противостояние.
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Илья Владимирович Дель (род. 3 апреля 1985, Липецк, СССР) — российский актёр театра и кино.
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