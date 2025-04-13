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За кулисами трагедии: актёр Илья Дель рассказал о ссоре с Дроздовой, закончившейся ножевым ранением

1:20
Кино » Российское кино

Илья Дель, получивший серьёзные травмы в результате столкновения с актрисой Александрой Дроздовой, заявил, что произошедшее стало следствием эмоциональной ссоры между близкими людьми.

Илья Дель
Фото: youtube.com by канал Татьяна Элькина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илья Дель

По информации Telegram-канала "78|Новости", молодой человек, известный ролями в театральных постановках, описал ситуацию как "обычный конфликт влюблённых", несмотря на тяжесть полученных повреждений. В ходе ссоры Дроздова, по данным следствия, нанесла ему удар ножом, что привело к травме лёгкого.

Дель подтвердил, что перенёс успешную операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

"Всё прошло благополучно, слава богу. Останусь в больнице на неделю для восстановления", — пояснил артист.

Он также отметил, что не подавал официальных заявлений в правоохранительные органы, однако уголовное дело было возбуждено по инициативе полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что 26-летняя Дроздова допрошена в статусе подозреваемой. По предварительной версии, поводом для нападения стал бытовой спор, переросший в физическое противостояние.

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Уточнения

Илья Владимирович Дель (род. 3 апреля 1985, Липецк, СССР) — российский актёр театра и кино.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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