Театр — не кухня: народный артист Баринов объяснил, почему мат разрушает магию искусства

Народный артист России Валерий Баринов поделился мнением о роли нецензурной лексики в современном искусстве.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерий Баринов

Актёр в разговоре с ТАСС заявил, что использование мата в кино и театральных постановках считает проявлением низкой культуры и ограниченности языковых средств.

"Мат на сцене или в кадре — это, прежде всего, бедность словарного запаса. Русский язык невероятно богат, чтобы выражать эмоции без подобных выражений", — подчеркнул Баринов.

При этом артист отметил, что в личном общении относится к нецензурной лексике с пониманием. По его словам, в быту мат может служить индикатором доверительных отношений.

Однако Баринов убежден, что публичное пространство требует иного подхода, так как в театре или кино зритель погружается в историю, а резкие слова разрушают эту атмосферу.

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Уточнения

Вале́рий Алекса́ндрович Ба́ринов (род. 27 ноября 1945, дер. Жилина, Орловский район, Орловская область, СССР) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист Российской Федерации (1999).

