Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупка с пробегом без ошибок: вопросы, которые меняют всё ещё до осмотра
Секретный способ из 90-х: яблочный пирог без духовки, который лучше покупного
Этот простой трюк с золой подарит вам кабачки, с которыми вам позавидуют все соседи
Зеленая революция: водородная технология решит проблему воды
Каникулы без гаджетов: места, где детям будет интересно
Ты всё ещё ешь сахар? Вот чем его заменяют спортсмены и нутрициологи
Я — центр Вселенной: психолог назвала роковую установку единственных детей, ведущую к разводу
Лучшая идея для ужина: нежная печень в сметанном соусе
Корни выдыхают с облегчением: аптечная находка, которая спасает растения от весеннего стресса

Театр — не кухня: народный артист Баринов объяснил, почему мат разрушает магию искусства

Кино » Российское кино

Народный артист России Валерий Баринов поделился мнением о роли нецензурной лексики в современном искусстве.

Валерий Баринов
Фото: youtube.com by канал PROжизнь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерий Баринов

Актёр в разговоре с ТАСС заявил, что использование мата в кино и театральных постановках считает проявлением низкой культуры и ограниченности языковых средств.

"Мат на сцене или в кадре — это, прежде всего, бедность словарного запаса. Русский язык невероятно богат, чтобы выражать эмоции без подобных выражений", — подчеркнул Баринов.

При этом артист отметил, что в личном общении относится к нецензурной лексике с пониманием. По его словам, в быту мат может служить индикатором доверительных отношений.

Однако Баринов убежден, что публичное пространство требует иного подхода, так как в театре или кино зритель погружается в историю, а резкие слова разрушают эту атмосферу.

Ранее Александр Петров признался, что пересматривает карьерные перспективы после рождения сына.

Уточнения

Вале́рий Алекса́ндрович Ба́ринов (род. 27 ноября 1945, дер. Жилина, Орловский район, Орловская область, СССР) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист Российской Федерации (1999).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Садоводство, цветоводство
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода Аудио 
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке
Домашние животные
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке Аудио 
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир
Наука и техника
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Суперджет SJ-100 поднялся ближе к звёздам, на максимальную высоту — 12200 метров Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Последние материалы
Лучшая идея для ужина: нежная печень в сметанном соусе
Корни выдыхают с облегчением: аптечная находка, которая спасает растения от весеннего стресса
Ваша собака боится людей? Возможно, вы пропустили этот этап
Секрет стройности: этот совет подходит всем
Закон разрешает игнорировать разметку в одном важном случае
Пропал запал? Как вернуть тягу к спорту, если ты давно всё бросил
Жимолость, ирга и не только: урожайные кусты для ленивых грядок
Мыльная троица против грязи: как сода, уксус и вода спасают кроссовки лучше химчистки
Киев с опаской ждёт очередных телефонных переговоров Путина и Трампа
Невидимый двойник: ИИ снимет копию вашего мозга и вот, как он будет использоваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.