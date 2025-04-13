Театр — не кухня: народный артист Баринов объяснил, почему мат разрушает магию искусства

Народный артист России Валерий Баринов поделился мнением о роли нецензурной лексики в современном искусстве.
Актёр в разговоре с ТАСС заявил, что использование мата в кино и театральных постановках считает проявлением низкой культуры и ограниченности языковых средств.
"Мат на сцене или в кадре — это, прежде всего, бедность словарного запаса. Русский язык невероятно богат, чтобы выражать эмоции без подобных выражений", — подчеркнул Баринов.
При этом артист отметил, что в личном общении относится к нецензурной лексике с пониманием. По его словам, в быту мат может служить индикатором доверительных отношений.
Однако Баринов убежден, что публичное пространство требует иного подхода, так как в театре или кино зритель погружается в историю, а резкие слова разрушают эту атмосферу.
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Вале́рий Алекса́ндрович Ба́ринов (род. 27 ноября 1945, дер. Жилина, Орловский район, Орловская область, СССР) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист Российской Федерации (1999).
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