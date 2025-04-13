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Актёр Саша Петров пересматривает карьерные приоритеты после рождения сына

1:14
Кино » Российское кино

Актёр Александр Петров, прославившийся ролями в сериалах "Полицейский с Рублёвки" и драме "Текст", объявил о кардинальных изменениях в профессиональной деятельности. Причиной стал недавний переход актёра в статус отца — у него и супруги Виктории родился сын Фёдор.

Александр Петров с женой и сыном
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Александра Петрова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Петров с женой и сыном

Петров признался, что рождение ребёнка заставило его переосмыслить выбор проектов, чтобы в будущем сын мог гордиться фильмами отца без возрастных ограничений.

"Когда мы с женой узнали о беременности, я задумался: что из моих работ смогу показать ребёнку, когда он подрастёт? "Полицейский с Рублёвки" или "Текст" — явно не вариант для малыша. Именно тогда на съёмках "Горыныча" пришло понимание, что нужно менять подход", — поделился актёр в интервью StarHit.

Фэнтези-комедия "Горыныч", созданная для семейного просмотра, станет первым фильмом, который Петров планирует продемонстрировать Фёдору. По словам артиста, картина, снятая в период ожидания наследника, символизирует новый этап в его карьере.

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Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино телевидения и дубляжа, кинорежиссёр и сценарист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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