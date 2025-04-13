Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зуд и жир у корней? Перхоть? Есть одно средство, которое справляется со всем
Спустя 20 лет: Киркоров внезапно вспомнил главное правило Пугачёвой
ТОП-5 советских мотоциклов, которые легко восстановить
Кисло будет не всем: в России резко подорожают лимоны
Почему дыхание через рот меняет внешность и разрушает организм
Это не способ увековечить имя: близкий друг Техника раскрыл, чем фанаты оскорбили память рэпера на Арбате
Эта головная боль может разрушить жизнь — и вы не узнаете сразу
Маленькая жемчужина Пелопоннеса, где история оживает среди камней
Вот что случится, если вы замените обычную колу этим напитком из трёх ингредиентов

Ефремов начал новую жизнь: религия, уединение и визит к могиле погибшего в ДТП водителя

1:27
Кино » Российское кино

Актёр Михаил Ефремов, вышедший на свободу по условно-досрочному освобождению после отбытия части срока за смертельное ДТП, кардинально изменил образ жизни.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

По информации портала "7Дней", артист, избегающий публичных комментариев, обратился к духовным практикам: соблюдает Великий пост, планирует регулярно посещать церковные службы в кругу близких и временно отказался от возвращения к актёрской деятельности.

9 апреля в Сети появились кадры, запечатлевшие возвращение Ефремова в Москву. В коротком обращении он признался, что испытывает смешанные чувства: "Слишком много эмоций. Пока сложно осознать, что снова на свободе".

Актёр также повторно выразил соболезнования семье Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии летом 2020 года, пообещав лично посетить его могилу.

Согласно источникам, Ефремов намерен вести замкнутый образ жизни, ограничив общение узким кругом родных. Он отказался от предложений участия в проектах и интервью. Ещё одним важным решением стал полный отказ от вождения. Вместо личного автомобиля актёр планирует пользоваться такси или услугами персонального водителя.

Ранее близкий друг Паши Техника назвал вандализмом поведение поклонников после смерти рэпера.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек
Недвижимость
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Сводка с фронта: Курская область будет освобождена в апреле, сбит ещё один истребитель F-16 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Последние материалы
Ефремов начал новую жизнь: религия, уединение и визит к могиле погибшего в ДТП водителя
ТОП-5 советских мотоциклов, которые легко восстановить
Кисло будет не всем: в России резко подорожают лимоны
Почему дыхание через рот меняет внешность и разрушает организм
Это не способ увековечить имя: близкий друг Техника раскрыл, чем фанаты оскорбили память рэпера на Арбате
Эта головная боль может разрушить жизнь — и вы не узнаете сразу
Маленькая жемчужина Пелопоннеса, где история оживает среди камней
Вот что случится, если вы замените обычную колу этим напитком из трёх ингредиентов
Каждый день понемногу: как еда из супермаркета медленно убивает кошку
Один куст на подоконнике — и ваши супы больше не будут прежними
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.