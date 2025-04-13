Ефремов начал новую жизнь: религия, уединение и визит к могиле погибшего в ДТП водителя

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Актёр Михаил Ефремов, вышедший на свободу по условно-досрочному освобождению после отбытия части срока за смертельное ДТП, кардинально изменил образ жизни.

Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

По информации портала "7Дней", артист, избегающий публичных комментариев, обратился к духовным практикам: соблюдает Великий пост, планирует регулярно посещать церковные службы в кругу близких и временно отказался от возвращения к актёрской деятельности.

9 апреля в Сети появились кадры, запечатлевшие возвращение Ефремова в Москву. В коротком обращении он признался, что испытывает смешанные чувства: "Слишком много эмоций. Пока сложно осознать, что снова на свободе".

Актёр также повторно выразил соболезнования семье Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии летом 2020 года, пообещав лично посетить его могилу.

Согласно источникам, Ефремов намерен вести замкнутый образ жизни, ограничив общение узким кругом родных. Он отказался от предложений участия в проектах и интервью. Ещё одним важным решением стал полный отказ от вождения. Вместо личного автомобиля актёр планирует пользоваться такси или услугами персонального водителя.

Ранее близкий друг Паши Техника назвал вандализмом поведение поклонников после смерти рэпера.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

