Не Кен, а герой: Ева Мендес показала истинное лицо Райана Гослинга, изменившего правила Оскара

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Американская актриса Ева Мендес поддержала своего мужа, известного голливудского актёра Райана Гослинга, в борьбе за признание каскадёров на "Оскаре".

Фото: youtube.com by канал Студия озвучки Vox Sonus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Райан Гослинг

Артистка опубликовала в соцсетях эмоциональный пост, посвящённый усилиям Гослинга и команды фильма "Каскадёры" в продвижении новой номинации премии.

"Мой мужчина — лучший! Горжусь, как он превратил пресс-тур в кампанию за признание трюков. Теперь, спустя почти 100 лет, эта категория официально утверждена", — написала Мендес.

Свою публикацию она сопроводила фото Гослинга и режиссёра Дэвида Литча с плакатом "Дайте "Оскар" за трюки".

Академия кинематографических искусств объявила, что награда за лучший дизайн каскадёрских трюков появится в программе "Оскара" с 2028 года. Инициатива стала результатом активной работы Литча и координатора трюков Криса О'Хары, которые годами выступали за признание вклада каскадёров в индустрию.

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Уточнения

Ра́йан То́мас Го́слинг (англ. Ryan Thomas Gosling, род. 12 ноября 1980, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский актёр.



Е́ва Ме́ндес (англ. Eva Mendes; 5 марта 1974, Майами, штат Флорида) — американская актриса.

