Магия Коэльо оживёт в кино: создатель Переходного возраста возьмётся за экранизацию Алхимика

Бестселлер Пауло Коэльо "Алхимик" обретёт экранное воплощение. Режиссёром масштабной адаптации назначен Фил Барантини, прославившийся после выхода драмы "Переходный возраст".
Производством займётся студия Legendary, а съёмки стартуют в 2026 году. Сценарий создаст Джек Торн — автор блокбастеров "Энола Холмс" и "Трон: Арес", сообщает Variety.
Фильм расскажет историю испанского пастуха Сантьяго, отправившегося в Египет вслед за мистическим сном о сокровищах у пирамид. Его путь будет наполнен встречами с загадочным королём Мелхиседеком, романом с Фатимой и уроками алхимика, открывающего герою секреты мироздания.
Роман Коэльо, изданный в 1988 году, стал феноменом мировой литературы: тираж превысил 150 млн копий, а число переводов на разные языки попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Ранее Сергей Лазарев высмеял Алексея Чумакова в эфире популярного телешоу.
Па́уло Коэ́льо (порт. Paulo Coelho [pˈa͡ʊlʊ kˌuˈeʎʊ]; род. 24 августа 1947, Рио-де-Жанейро) — бразильский прозаик и поэт.
«Перехо́дный во́зраст» (англ
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