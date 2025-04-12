Магия Коэльо оживёт в кино: создатель Переходного возраста возьмётся за экранизацию Алхимика

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Бестселлер Пауло Коэльо "Алхимик" обретёт экранное воплощение. Режиссёром масштабной адаптации назначен Фил Барантини, прославившийся после выхода драмы "Переходный возраст".

Фото: youtube.com by канал ZFF Zurich Film Festival, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фил Барантини

Производством займётся студия Legendary, а съёмки стартуют в 2026 году. Сценарий создаст Джек Торн — автор блокбастеров "Энола Холмс" и "Трон: Арес", сообщает Variety.

Фильм расскажет историю испанского пастуха Сантьяго, отправившегося в Египет вслед за мистическим сном о сокровищах у пирамид. Его путь будет наполнен встречами с загадочным королём Мелхиседеком, романом с Фатимой и уроками алхимика, открывающего герою секреты мироздания.

Роман Коэльо, изданный в 1988 году, стал феноменом мировой литературы: тираж превысил 150 млн копий, а число переводов на разные языки попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее Сергей Лазарев высмеял Алексея Чумакова в эфире популярного телешоу.

Уточнения

Па́уло Коэ́льо (порт. Paulo Coelho [pˈa͡ʊlʊ kˌuˈeʎʊ]; род. 24 августа 1947, Рио-де-Жанейро) — бразильский прозаик и поэт.



«Перехо́дный во́зраст» (англ lang="en">Adolescence) — британский мини-сериал производства Netflix, вышедший в 2025 году.

