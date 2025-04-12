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Магия Коэльо оживёт в кино: создатель Переходного возраста возьмётся за экранизацию Алхимика

1:07
Кино » Зарубежное кино

Бестселлер Пауло Коэльо "Алхимик" обретёт экранное воплощение. Режиссёром масштабной адаптации назначен Фил Барантини, прославившийся после выхода драмы "Переходный возраст".

Фил Барантини
Фото: youtube.com by канал ZFF Zurich Film Festival, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фил Барантини

Производством займётся студия Legendary, а съёмки стартуют в 2026 году. Сценарий создаст Джек Торн — автор блокбастеров "Энола Холмс" и "Трон: Арес", сообщает Variety.

Фильм расскажет историю испанского пастуха Сантьяго, отправившегося в Египет вслед за мистическим сном о сокровищах у пирамид. Его путь будет наполнен встречами с загадочным королём Мелхиседеком, романом с Фатимой и уроками алхимика, открывающего герою секреты мироздания.

Роман Коэльо, изданный в 1988 году, стал феноменом мировой литературы: тираж превысил 150 млн копий, а число переводов на разные языки попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее Сергей Лазарев высмеял Алексея Чумакова в эфире популярного телешоу.

Уточнения

Па́уло Коэ́льо (порт. Paulo Coelho [pˈa͡ʊlʊ kˌuˈeʎʊ]; род. 24 августа 1947, Рио-де-Жанейро) — бразильский прозаик и поэт. 

«Перехо́дный во́зраст» (англ   lang="en">Adolescence) — британский мини-сериал производства Netflix, вышедший в 2025 году. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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