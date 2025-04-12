Секретный чат звёзд Гарри Поттера: Том Фелтон раскрыл, что связывает актёров спустя столько лет

Актёр Том Фелтон, прославившийся ролью Драко Малфоя в саге о "Гарри Поттере", в интервью PEOPLE рассказал о ностальгии по волшебной вселенной и тёплых отношениях с бывшими коллегами.
Поводом для откровений стало открытие тематического магазина в Чикаго, стилизованного под атмосферу "Кубка огня". Фелтон признался, что интерьеры, напоминающие Слизерин, мгновенно перенесли его в эпоху съёмок. Он уверен, что магазин словно создан для магии.
Артист также подтвердил, что сохраняет связь с актёрами франшизы. С Джейсоном Айзексом (Люциус Малфой) они регулярно общаются, а с другими звёздами — через общий чат в WhatsApp.
"Мы разбросаны по миру, но слизеринцы и гриффиндорцы остаются друзьями", — отметил 37-летний актёр.
На вопрос о возможном возвращении в роль Драко Фелтон ответил с юмором: "Я готов удивить юную версию своего персонажа или хотя бы мелькнуть в кадре как статист". Он поддержал идею развития волшебной вселенной, подчеркнув, что фанаты ждут новых историй.
Ранее актриса из сериала "Актёрище" рассказала о работе с Дмитрием Нагиевым.
То́мас Э́ндрю Фе́лтон (англ. Thomas Andrew Felton, род. 22 сентября 1987, Эпсом, Суррей, Великобритания) — британский актёр кино, телевидения и озвучивания, певец и гитарист.
Гарри Поттер (англ Harry Potter) — серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг.
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