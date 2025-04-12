Выучила всё наизусть, а он...: Имамова поделилась главным уроком от Нагиева со съёмок

Актриса Анастасия Имамова рассказала о своём опыте совместной работы с Дмитрием Нагиевым. Она отметила, что артист умеет быстро адаптироваться к любым обстоятельствам.
В интервью для HELLO! Имамова вспомнила, что они работали вместе не только в сериале "Актёрище", но и в проекте "Активный поиск-2". Этот опыт стал для неё уроком того, как нужно быстро и точно выполнять свою работу.
Она призналась, что выучила весь свой текст наизусть, но на съёмочной площадке Дмитрий Нагиев начал резко менять свои реплики. В этот момент она осознала, что в кино редко всё идёт по плану, и необходимо всегда быть собранным.
Говоря о харизме и обаянии Дмитрия Нагиева, Имамова подчеркнула, что актёр ведёт себя как профессионал, и это подкупает.
"Никогда не видела, чтобы он подавлял своей мощью. Он очень точный человек и работает как профессионал — очень уважает всех, кто работает на площадке. А ещё, когда его сцена заканчивается, он не уходит — продолжает отыгрывать даже тогда, когда камеры не на него направлены", — рассказала актриса.
Ранее стало известно, как исполнительница хита "Матушка" изменила свой гонорар.
Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.
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