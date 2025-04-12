Личная драма переросла в поножовщину?: Звезда Цоя Илья Дель находится в реанимации

Актёр Илья Дель госпитализирован после конфликта с коллегой.
По предварительным данным портала 78. ru, звезда фильмов "Цой" и "Пророк. История Александра Пушкина" Илья Дель мог получить ножевое ранение в ходе бытового конфликта. Инцидент произошёл при участии 26-летней актрисы Александры Дроздовой, которая, по информации издания, сейчас находится в отделении полиции.
40-летнего артиста в состоянии средней тяжести доставили в реанимацию Мариинской больницы. Представители Деля пока не прокомментировали ситуацию. Известно, что актёр занят в спектаклях театра имени Ленсовета, включая "Дон Кихот" и "Тартюф".
Обстоятельства конфликта уточняются. Правоохранительные органы не раскрывают деталей, однако источник 78. ru связывает произошедшее с личными разногласиями. Дроздова, чьи мотивы пока не ясны, ранее не фигурировала в публичных скандалах.
Ранее стало известно, что россияне увлеклись чтением книг, показанных в сериале "Белый лотос".
Илья Владимирович Дель (род. 3 апреля 1985, Липецк, СССР) — российский актёр театра и кино.
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