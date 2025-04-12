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Личная драма переросла в поножовщину?: Звезда Цоя Илья Дель находится в реанимации

1:10
Кино » Российское кино

Актёр Илья Дель госпитализирован после конфликта с коллегой.

Илья Дель
Фото: youtube.com by канал Татьяна Элькина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илья Дель

По предварительным данным портала 78. ru, звезда фильмов "Цой" и "Пророк. История Александра Пушкина" Илья Дель мог получить ножевое ранение в ходе бытового конфликта. Инцидент произошёл при участии 26-летней актрисы Александры Дроздовой, которая, по информации издания, сейчас находится в отделении полиции.

40-летнего артиста в состоянии средней тяжести доставили в реанимацию Мариинской больницы. Представители Деля пока не прокомментировали ситуацию. Известно, что актёр занят в спектаклях театра имени Ленсовета, включая "Дон Кихот" и "Тартюф".

Обстоятельства конфликта уточняются. Правоохранительные органы не раскрывают деталей, однако источник 78. ru связывает произошедшее с личными разногласиями. Дроздова, чьи мотивы пока не ясны, ранее не фигурировала в публичных скандалах.

Ранее стало известно, что россияне увлеклись чтением книг, показанных в сериале "Белый лотос".

Уточнения

Илья Владимирович Дель (род. 3 апреля 1985, Липецк, СССР) — российский актёр театра и кино.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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