Россияне подсели на книги из Белого лотоса: какие произведения стали хитами продаж?

Книжный сервис "Литрес" проанализировал, как выход третьего сезона сериала HBO "Белый лотос" повлиял на популярность литературных произведений среди российских читателей. Исследование показало, что упоминания книг в шоу вызвали резкий рост продаж, особенно для классики и нон-фикшна.
Лидером стал роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Прекрасные и проклятые", который читала героиня Виктория Рэтлифф. За период с 16 февраля по 6 апреля 2025 года выручка от книги выросла в пять раз по сравнению с декабрем-февралём.
На 176% увеличился спрос на работу Томаса Эриксона "Кругом одни нарциссы. Как оградить себя от токсичных личностей". Её в руках держала Белинда Линдси — персонаж из первого сезона, вернувшийся в новом. При этом роман "Голод" Кнута Гамсуна, связанный с отрицательным героем Локланом Рэтлиффом, не вызвал ажиотажа: продажи остались на прежнем уровне.
Финальная серия третьего сезона "Белого лотоса", посвящённого драмам постояльцев элитных отелей, вышла 6 апреля. Аналитики отмечают, что тренд на "литературные отсылки" в сериалах продолжает влиять на потребительские привычки, превращая экранные детали в мощный маркетинговый инструмент.
Ранее стало известно о том, как популярность у молодёжи повлияла на доходы Надежды Кадышевой.
Белый лотос (англ The White Lotus) — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.