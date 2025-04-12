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Россияне подсели на книги из Белого лотоса: какие произведения стали хитами продаж?

1:32
Кино » Зарубежное кино

Книжный сервис "Литрес" проанализировал, как выход третьего сезона сериала HBO "Белый лотос" повлиял на популярность литературных произведений среди российских читателей. Исследование показало, что упоминания книг в шоу вызвали резкий рост продаж, особенно для классики и нон-фикшна.

Паркер Поузи
Фото: youtube.com by канал Max, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паркер Поузи

Лидером стал роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Прекрасные и проклятые", который читала героиня Виктория Рэтлифф. За период с 16 февраля по 6 апреля 2025 года выручка от книги выросла в пять раз по сравнению с декабрем-февралём.

На 176% увеличился спрос на работу Томаса Эриксона "Кругом одни нарциссы. Как оградить себя от токсичных личностей". Её в руках держала Белинда Линдси — персонаж из первого сезона, вернувшийся в новом. При этом роман "Голод" Кнута Гамсуна, связанный с отрицательным героем Локланом Рэтлиффом, не вызвал ажиотажа: продажи остались на прежнем уровне.

Финальная серия третьего сезона "Белого лотоса", посвящённого драмам постояльцев элитных отелей, вышла 6 апреля. Аналитики отмечают, что тренд на "литературные отсылки" в сериалах продолжает влиять на потребительские привычки, превращая экранные детали в мощный маркетинговый инструмент.

Ранее стало известно о том, как популярность у молодёжи повлияла на доходы Надежды Кадышевой.

Уточнения

Белый лотос (англ  The White Lotus) — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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