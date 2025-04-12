Зачем переснимать шедевры?: Владимир Конкин с горечью отозвался об идее ремейков классики

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Актёр Владимир Конкин, известный по роли Павла Корчагина в фильме "Как закалялась сталь" (1973), выступил против пересъёмки классических картин СССР.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Конкин

В интервью ТАСС он заявил, что современные режиссёры не предлагают свежего взгляда на персонажей, а оригинальные работы уже стали культурным достоянием.

"Ремейки сегодня бессмысленны — оригинальные фильмы давно устоялись в сознании зрителей. Мы в 1970-х переосмысливали героев Островского, учитывая дух времени, но сейчас такой глубины нет", — отметил Конкин.

Несмотря на свою позицию, актёр признал, что третья экранизация романа Николая Островского, где он сыграл главную роль, также была интерпретацией, адаптированной под запросы эпохи.

Минпросвещения РФ летом 2024 года составило список книг и фильмов, включая "Как закалялась сталь", для потенциальных ремейков и экранизаций. В ведомстве уточнили, что перечень предназначен для дискуссий с экспертами, а не для немедленной реализации.

Ранее стало известно, что Глеб Калюжный отправился в ДНР.

Уточнения

Влади́мир Алексе́евич Ко́нкин (род 19 августа 1951, Саратов, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2010), заслуженный артист Украинской ССР (1974), лауреат премии Ленинского комсомола (1974).

