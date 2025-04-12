Из актёров в солдаты: Глеб Калюжный отправится в армию после съёмок в ДНР

Российский актёр Глеб Калюжный приступил к съёмкам военной драмы "Малыш" на территории Донецкой Народной Республики.

Фото: youtube.com by канал Глеб Калюжный, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глеб Калюжный

Как сообщает РБК со ссылкой на директора артиста Григория Сухова, после завершения съёмочного процесса, запланированного на конец мая, Калюжный отправится на срочную службу в армию. Сухов подчеркнул, что актёр готов выполнять обязанности в любых подразделениях, куда его направят.

Ранее стало известно, что решение о прохождении военной службы связано с желанием Калюжного избежать уголовной ответственности за уклонение от призыва. Напомним, в РФ за уклонение от срочной службы предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Проект "Малыш", в котором задействован актёр, посвящён событиям, связанным с военными действиями на востоке Украины. Точная дата премьеры фильма пока не объявлена.

Ранее стало известно, что положили в гроб Паше Технику по его личной просьбе.

Уточнения

Глеб Дми́триевич Калю́жный (род. 14 августа 1998, Москва, Россия) — российский актёр и музыкант.

