Из актёров в солдаты: Глеб Калюжный отправится в армию после съёмок в ДНР

Российский актёр Глеб Калюжный приступил к съёмкам военной драмы "Малыш" на территории Донецкой Народной Республики.
Как сообщает РБК со ссылкой на директора артиста Григория Сухова, после завершения съёмочного процесса, запланированного на конец мая, Калюжный отправится на срочную службу в армию. Сухов подчеркнул, что актёр готов выполнять обязанности в любых подразделениях, куда его направят.
Ранее стало известно, что решение о прохождении военной службы связано с желанием Калюжного избежать уголовной ответственности за уклонение от призыва. Напомним, в РФ за уклонение от срочной службы предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
Проект "Малыш", в котором задействован актёр, посвящён событиям, связанным с военными действиями на востоке Украины. Точная дата премьеры фильма пока не объявлена.
Ранее стало известно, что положили в гроб Паше Технику по его личной просьбе.
Глеб Дми́триевич Калю́жный (род. 14 августа 1998, Москва, Россия) — российский актёр и музыкант.
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