Классика получит новую жизнь: Netflix обещает современную адаптацию Гордости и предубеждения

1:34 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Стриминговый сервис Netflix анонсировал шестисерийную адаптацию культового романа Джейн Остин, съёмки которой начнутся в Великобритании в конце 2025 года.

Фото: youtube.com by канал Basera Music, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кира Найтли и Мэттью Макфэдиен

По данным Deadline, главные роли исполнят Эмма Коррин ("Корона"), Оливия Колман ("Корона") и Джек Лауден ("Медленные лошади"). Коррин воплотит образ Элизабет Беннет, Лауден — мистера Дарси, а Колман предстанет в роли миссис Беннет.

Сценарий проекта написала Долли Олдертон, известная по сериалу "Всё, что я знаю о любви", а режиссёрское кресло займёт Эрос Лин. Создатели подчеркнули, что сериал станет "верной классической интерпретацией" оригинала, но при этом добавит современные нюансы.

"Надеюсь, наш проект вдохновит новое поколение открыть для себя Остин", — отметила Олдертон.

Эмма Коррин назвала участие в экранизации "честью всей жизни": "Работать с Оливией и Джеком — это невероятный подарок". Колман, уже игравшая в адаптациях Остин ("Убеждение"), выразила энтузиазм: "Возвращение в мир её романов — всегда волшебство".

Роман "Гордость и предубеждение", опубликованный в 1813 году, экранизировали более 20 раз. Наиболее известны сериал BBC 1995 года с Колином Фёртом и фильм 2005-го с Кирой Найтли.

Ранее Юлия Ковальчук раскрыла подробности первой ночи с Алексеем Чумаковым.

Уточнения

«Го́рдость и предубежде́ние» (англ. Pride and Prejudice) — роман Джейн Остин, опубликованный в 1813 году.

