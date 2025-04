Замена Костнеру и Хьюстон? Warner Bros. ищет новых звёзд для ремейка Телохранителя

Warner Bros. запускает ремейк легендарного "Телохранителя" с новым режиссёром и сценаристом.

Фото: youtube.com by канал foto albom, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кевин Костнер и Уитни Хьюстон

Как сообщает Deadline, студия официально подтвердила начало работы над обновлённой версией культового романтического триллера 1992 года, собравшего в прокате 411 млн долларов и получившего две номинации на "Оскар".

Режиссёром проекта станет Сэм Ренч, ранее снявший концертный фильм "Тейлор Свифт: The Eras Tour", а сценарий напишет Джонатан Абрамс, автор сюжета для триллера "Присяжный №2".

Кастинг на роли Фрэнка Фармера и R&B-дивы Рэйчел Мэррон, в оригинале сыгранные Кевином Костнером и Уитни Хьюстон, пока не завершён. В Warner Bros. подчеркнули, что выбор актёров займёт время из-за необходимости соответствия уровню звёздного состава первой версии.

Сюжет сохранит ключевые элементы: роман между телохранителем и певицей, расследование угроз её жизни и кульминацию на церемонии вручения "Оскара".

Отдельное внимание уделят саундтреку, который в оригинале с хитами I Will Always Love You и I'm Every Woman разошёлся тиражом свыше 45 млн копий. Это уже третья попытка перезапуска — предыдущие анонсы студия делала в 2011 и 2021 годах, но тогда проекты не вышли за рамки обсуждений.

«Телохрани́тель» (англ lang="en">The Bodyguard) — кинофильм 1992 года режиссёра Мика Джексона, с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях.



