Замена Костнеру и Хьюстон? Warner Bros. ищет новых звёзд для ремейка Телохранителя

Warner Bros. запускает ремейк легендарного "Телохранителя" с новым режиссёром и сценаристом.
Как сообщает Deadline, студия официально подтвердила начало работы над обновлённой версией культового романтического триллера 1992 года, собравшего в прокате 411 млн долларов и получившего две номинации на "Оскар".
Режиссёром проекта станет Сэм Ренч, ранее снявший концертный фильм "Тейлор Свифт: The Eras Tour", а сценарий напишет Джонатан Абрамс, автор сюжета для триллера "Присяжный №2".
Кастинг на роли Фрэнка Фармера и R&B-дивы Рэйчел Мэррон, в оригинале сыгранные Кевином Костнером и Уитни Хьюстон, пока не завершён. В Warner Bros. подчеркнули, что выбор актёров займёт время из-за необходимости соответствия уровню звёздного состава первой версии.
Сюжет сохранит ключевые элементы: роман между телохранителем и певицей, расследование угроз её жизни и кульминацию на церемонии вручения "Оскара".
Отдельное внимание уделят саундтреку, который в оригинале с хитами I Will Always Love You и I'm Every Woman разошёлся тиражом свыше 45 млн копий. Это уже третья попытка перезапуска — предыдущие анонсы студия делала в 2011 и 2021 годах, но тогда проекты не вышли за рамки обсуждений.
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«Телохрани́тель» (англ
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