Голливуд замер: американский актёр рассказал о неизлечимом заболевании

Американский актёр Эрик Дэйн раскрыл диагноз бокового амиотрофического склероза (БАС). Об этом звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" рассказал в интервью для People.
Несмотря на тяжёлое заболевание, Дэйн подтвердил, что продолжит карьеру: уже 14 апреля он приступит к съёмкам второго сезона проекта, где сыграет Кэла Джейкобса — отца персонажа Нейта Джейкобса.
"Диагноз БАС стал частью моей жизни, но я благодарен близким за поддержку в этот непростой период", — поделился актёр.
Он подчеркнул, что болезнь не заставит его отказаться от творческих планов.
Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание ЦНС, приводящее к постепенной атрофии мышц и параличу. Дэйн стал одним из немногих публичных лиц, открыто говорящих о своём состоянии, что привлекло внимание к проблеме распространения БАС.
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Эрик Уильям Дэйн (англ. Eric William Dane; род. 9 ноября 1972) — американский актёр. Наиболее известен по роли Кэла Джейкобса в сериале «Эйфория»
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