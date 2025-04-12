Голливуд замер: американский актёр рассказал о неизлечимом заболевании

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Американский актёр Эрик Дэйн раскрыл диагноз бокового амиотрофического склероза (БАС). Об этом звезда сериалов "Анатомия страсти" и "Эйфория" рассказал в интервью для People.

Фото: youtube.com by канал TheEllenShow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эрик Дэйн

Несмотря на тяжёлое заболевание, Дэйн подтвердил, что продолжит карьеру: уже 14 апреля он приступит к съёмкам второго сезона проекта, где сыграет Кэла Джейкобса — отца персонажа Нейта Джейкобса.

"Диагноз БАС стал частью моей жизни, но я благодарен близким за поддержку в этот непростой период", — поделился актёр.

Он подчеркнул, что болезнь не заставит его отказаться от творческих планов.

Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание ЦНС, приводящее к постепенной атрофии мышц и параличу. Дэйн стал одним из немногих публичных лиц, открыто говорящих о своём состоянии, что привлекло внимание к проблеме распространения БАС.

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Уточнения

Эрик Уильям Дэйн (англ. Eric William Dane; род. 9 ноября 1972) — американский актёр. Наиболее известен по роли Кэла Джейкобса в сериале «Эйфория»

