Муфаса покорил мир: секретные причины успеха Короля Льва

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Фильм "Муфаса: Король Лев" собрал 721 млн долларов, в то время как "Белоснежка" провалилась в прокате.

Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ "Муфаса: Король лев"

У диснеевского фильма "Муфаса: Король Лев" были высокие кассовые сборы в конце 2024 года: всего четыре месяца спустя кассовый провал "Белоснежки" подчеркивает, насколько впечатляющим был успех "Муфасы".

"Муфаса: Король лев" служит приквелом к событиям "Короля Льва", подробно рассказывая о том, как Муфаса стал править землями Прайда.

Новая часть франшизы " Король Лев" возвращает любимых персонажей, одновременно рассказывая новую творческую историю, а благодаря финалу картины, зрители видят Муфасу и Шрама в новом свете.

Франшиза "Король Лев" в целом невероятно любима фанатами Disney, и тот факт, что и "Муфаса", и его предшественник 2019 года были успешными пересказами, доказывает, что ремейк Disney с живыми актёрами может быть прибыльным, если всё сделано правильно.

"Муфаса" собрал 721,6 миллиона долларов по всему миру, более чем окупив свой бюджет в 200 миллионов долларов (по данным Box Office Mojo). Этот кассовый сбор также позволяет фильму уверенно занять место в списке самых кассовых фильмов 2024 года, подчёркивая, насколько лучше был принят этот фильм, чем недавняя попытка Disney снять ремейк "Белоснежки".

Уточнения

«Король Лев» (англ. The Lion King) — американский анимационный музыкальный драматический фильм о взрослении 1994 года производства студии Walt Disney Feature Animation и выпущенный компанией Walt Disney Pictures. Это 32-й полнометражный мультфильм Disney и пятый, снятый во времена Ренессанса «Диснея».

