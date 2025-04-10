После трёх лет ожидания возвращается один из лучших научно-фантастических сериалов Netflix

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Это один из лучших научно-фантастических сериалов на Netflix. Он неожиданно возвращается с четвёртым сезоном. Зрители с нетерпением ожидают продолжения сериала "Любовь, смерть + роботы".

Фото: commons.wikimedia.org by Spongy101010 is licensed under Commons, the free media repository Марс

Эта анимационная антология, признанная одним из лучших научно-фантастических сериалов Netflix по мнению зрителей AlloCiné с рейтингом 4,4 из 5.

Каждый выпуск сериала "Любовь, смерть + роботы" состоит из короткометражных фильмов, рассказывающих футуристические, забавные, трогательные или жестокие истории, которыми мы обязаны анимационным студиям со всего мира.

Эпизоды основаны на источниках, вдохновлённых видеоиграми, мультфильмами и комиксами, которые погружают нас во вселенную авангардной научной фантастики и фэнтези с поп-эстетикой и колоритом, но с мрачной атмосферой.

Netflix представила первый трейлер этого 4-го тома, состоящего из 10 серий.

Этот яркий и наэлектризованный трейлер задает тон новому шквалу короткометражных фильмов, обещающих захватывающие дух действия, эмоции и анимацию.

Четвёртый сехон по-прежнему снят под руководством Тима Миллера и Дэвида Финчера.

Уточнения

Дэ́вид Э́ндрю Ле́о Фи́нчер (англ. David Andrew Leo Fincher; род. 28 августа 1962) — американский кинорежиссёр, продюсер и клипмейкер. Его фильмы, в основном, психологические триллеры и биографические драмы, удостоились 40 номинаций на премию «Оскар», включая три в категории «Лучшая режиссура».

