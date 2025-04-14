Ида Галич посоветовала сериал к просмотру: Олегу тоже зашло

Блогер Ида Галич рассказала, какой сериал сейчас захватил её внимание.
Беременная Ида Галич опубликовала в социальных сетях фото, на котором она смотрит сериал на экране телевизора.
Она объяснила, что проводила сына Леона в садик, а её возлюбленный Олег Ледвич занялся приготовлением для неё завтрака.
Звезда Интернета призналась, что очень давно ничего не смотрела из сериалов.
"Вчера включила себе "Праведных Джемстоунов" и хихикаю уже третью серию. Олегу тоже, кстати, зашло", — поделилась своим мнением Ида.
Ранее сообщалось, как сериал "Во все тяжкие" обрёл одного из главных героев из-за форс-мажора.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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