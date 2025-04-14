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Ида Галич посоветовала сериал к просмотру: Олегу тоже зашло

0:45
Кино

Блогер Ида Галич рассказала, какой сериал сейчас захватил её внимание.

Телевизор
Фото: Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman
Телевизор

Беременная Ида Галич опубликовала в социальных сетях фото, на котором она смотрит сериал на экране телевизора.

Она объяснила, что проводила сына Леона в садик, а её возлюбленный Олег Ледвич занялся приготовлением для неё завтрака.

Звезда Интернета призналась, что очень давно ничего не смотрела из сериалов.

"Вчера включила себе "Праведных Джемстоунов" и хихикаю уже третью серию. Олегу тоже, кстати, зашло", — поделилась своим мнением Ида.

Ранее сообщалось, как сериал "Во все тяжкие" обрёл одного из главных героев из-за форс-мажора.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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