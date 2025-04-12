Легенда живёт: что известно о будущем сериале, посвящённом Децлу

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

В своё время Децл был очень популярен среди молодёжи. Его имя было на слуху у всех, а смерть исполнителя стала шокирующей неожиданностью.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Децл

Стало известно, что имя Децла будет увековечено в кино. О нём снимут художественный сериал. Поначалу была задумка снять документальный фильм о Децле, но в итоге было решено, что художественный вариант более выигрышный.

Одним из продюсеров сериала станет отец Децла Александр Толмацкий. Над сериалом будут работать "Студия Видеопрокат" и компания "Эра Мьюзик", которые ранее выпускали успешные фильмы.

Уточнения

Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко — российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт.

