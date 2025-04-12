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Легенда живёт: что известно о будущем сериале, посвящённом Децлу

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Кино

В своё время Децл был очень популярен среди молодёжи. Его имя было на слуху у всех, а смерть исполнителя стала шокирующей неожиданностью.

Децл
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Децл

Стало известно, что имя Децла будет увековечено в кино. О нём снимут художественный сериал. Поначалу была задумка снять документальный фильм о Децле, но в итоге было решено, что художественный вариант более выигрышный.

Одним из продюсеров сериала станет отец Децла Александр Толмацкий. Над сериалом будут работать "Студия Видеопрокат" и компания "Эра Мьюзик", которые ранее выпускали успешные фильмы.

Уточнения

Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко — российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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