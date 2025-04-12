Александр Петров стал отцом: реакция его бывшей возлюбленной Стаси Милославской ошеломила

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Кино

Стася Милославская, с которой Александр Петров был три года до его судьбоносной встречи с будущей женой Викторией, долго не могла справиться с обидой на актёра, который предпочёл другую, однако теперь, после того, как у него родился сын, Стася дала понять, что все обиды и переживания в прошлом.

Игрушки
Фото: commons.wikimedia.org by Shakko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Игрушки

Когда Петров выложил в своём блоге первые фотографии малыша и назвал его маму и свою жену богиней, Милославская поставила лайк и обратилась к супругам с тёплыми пожеланиями.

Не остались в стороне и другие актёры. Петрова поздравили Никита Кологривый, Ирина Безрукова, Андрей Бурковский, Катерина Шпица, а также Лиза Моряк, которой самой предстоит рожать в самое ближайшее время.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино телевидения и дубляжа, кинорежиссёр и сценарист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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