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Снаружи сила, внутри боль: Колокольников раскрыл, каким создатель Белого лотоса видит русского человека

1:30
Кино » Зарубежное кино

Актёр Юрий Колокольников рассказал, как создатель сериала HBO "Белый лотос" Майк Уайт воспринимает русских. По словам артиста, режиссёр выделил контраст между внешней силой и внутренней уязвимостью.

Юрий Колокольников
Фото: youtube.com by канал goshakartsev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрий Колокольников

В интервью "Кинопоиску" артист поделился воспоминаниями о том, какой видит национальную черту американский кинематографист.

"Он сказал: вы, русские, мощные, но когда напиваетесь, в сердце открывается огромная боль. И начинаете плакать, вспоминать маму, детские травмы", — рассказал он.

Колокольников согласился с такой характеристикой, отметив, что его герой в проекте — пьющий мужчина, рассказывающий о побоях в детстве — стал олицетворением этого стереотипа.

Колокольников также поделился впечатлениями от работы над третьим сезоном культового сериала, действие которого разворачивается в Таиланде. Съёмки длились 115 дней — с февраля по август 2024 года — и включали три командировки на острова Самуй и Пхукет.

Он отметил, что останавливался в роскошных отелях и иногда выходил сниматься. Актёр даже привёз на неделю старшую дочь Таисию, которая до сих пор в восторге: "Она повторяет: "Пап, я ведь была на съёмках "Белого лотоса"? Невероятно!".

Ранее Тина Канделаки подтвердила увольнение Кристины Асмус из сериала "Склиф".

Уточнения

Ю́рий Андре́евич Колоко́льников (род. 15 декабря 1980, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и кинопродюсер.

Белый лотос (англ  The White Lotus) — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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