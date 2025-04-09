Снаружи сила, внутри боль: Колокольников раскрыл, каким создатель Белого лотоса видит русского человека

Актёр Юрий Колокольников рассказал, как создатель сериала HBO "Белый лотос" Майк Уайт воспринимает русских. По словам артиста, режиссёр выделил контраст между внешней силой и внутренней уязвимостью.
В интервью "Кинопоиску" артист поделился воспоминаниями о том, какой видит национальную черту американский кинематографист.
"Он сказал: вы, русские, мощные, но когда напиваетесь, в сердце открывается огромная боль. И начинаете плакать, вспоминать маму, детские травмы", — рассказал он.
Колокольников согласился с такой характеристикой, отметив, что его герой в проекте — пьющий мужчина, рассказывающий о побоях в детстве — стал олицетворением этого стереотипа.
Колокольников также поделился впечатлениями от работы над третьим сезоном культового сериала, действие которого разворачивается в Таиланде. Съёмки длились 115 дней — с февраля по август 2024 года — и включали три командировки на острова Самуй и Пхукет.
Он отметил, что останавливался в роскошных отелях и иногда выходил сниматься. Актёр даже привёз на неделю старшую дочь Таисию, которая до сих пор в восторге: "Она повторяет: "Пап, я ведь была на съёмках "Белого лотоса"? Невероятно!".
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Ю́рий Андре́евич Колоко́льников (род. 15 декабря 1980, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и кинопродюсер.
Белый лотос (англ The White Lotus) — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта.
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