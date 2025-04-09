Канделаки подтвердила: команда Склифа отказалась работать с Кристиной Асмус

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки официально подтвердила, что съёмочная группа сериала "Склиф" прекратила сотрудничество с Кристиной Асмус. Причиной стали жалобы на поведение актрисы, которое, по словам представителей канала, создавало "негативную атмосферу" и мешало рабочему процессу.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Асмус была удалена с площадки после конфликта, связанного с её отношением к коллегам.
"К сожалению, определённые действия Кристины сделали невозможным её дальнейшее участие в проекте. Мы сожалеем об этом, так как верили в потенциал сериала", — заявила Канделаки в интервью StarHit.
В "Склифе" Асмус играла роль травматолога НИИ Склифосовского — эмоциональной и амбициозной героини, борющейся с профессиональным прессингом. Сама актриса в своём Telegram-канале опровергла информацию об увольнении, назвав публикации СМИ "клеветническими" и заявив, что продолжает работу.
Ранее стало известно, что звезда "Гарри Поттера" снимется в фильме российского режиссёра.
Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.
Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.
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