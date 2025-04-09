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Неожиданный поворот: звезда Гарри Поттера станет частью фильма российского режиссёра

1:37
Кино » Зарубежное кино

Бывший исполнитель роли Дадли Дурсля в саге о Гарри Поттере Гарри Меллинг присоединился к актёрскому составу фильма "Butterfly Jam" ("Варенье из бабочек") — первого англоязычного проекта российского режиссёра Кантемира Балагова.

Гарри Меллинг
Фото: youtube.com by канал Breeki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гарри Меллинг

Лента, съёмки которой уже стартовали, расскажет историю сложных отношений отца и сына в кабардинской диаспоре, проживающей в Нью-Джерси. По данным Deadline, в каст также вошли ирландец Барри Кеоган ("Банши Инишерина") и австралийка Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога ярости"), что делает проект международной коллаборацией.

Для Балагова это вторая попытка закрепиться в Голливуде. В 2021 году он начал работу над пилотными эпизодами сериала по игре "The Last of Us", но покинул проект из-за творческих разногласий с продюсерами. По сведениям Variety, лишь 40% отснятого им материала вошло в финальную версию.

Теперь режиссёр, известный фильмами "Дылда" и "Беслан", делает ставку на независимое кино, исследуя тему миграции и культурной идентичности.

Меллинг, карьера которого резко изменилась после "Поттерианы", в последние годы впечатлил критиков ролями в "Шахматной истории" и сериале "Королевский гамбит". Его участие в "Butterfly Jam" подчёркивает глобальный интерес к творчеству Балагова, чьи работы неоднократно номинировались на премии Каннского и Венецианского фестивалей.

Ранее стало известно, как Алла Пугачёва отметит 76-летие.

Уточнения

Гарри Поттер (англ Harry Potter) — серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг.

Кантеми́р Арту́рович Бала́гов (род. 28 июля 1991, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР, РСФСР, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист и оператор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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