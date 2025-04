Неожиданный поворот: звезда Гарри Поттера станет частью фильма российского режиссёра

Бывший исполнитель роли Дадли Дурсля в саге о Гарри Поттере Гарри Меллинг присоединился к актёрскому составу фильма "Butterfly Jam" ("Варенье из бабочек") — первого англоязычного проекта российского режиссёра Кантемира Балагова.

Фото: youtube.com by канал Breeki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гарри Меллинг

Лента, съёмки которой уже стартовали, расскажет историю сложных отношений отца и сына в кабардинской диаспоре, проживающей в Нью-Джерси. По данным Deadline, в каст также вошли ирландец Барри Кеоган ("Банши Инишерина") и австралийка Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога ярости"), что делает проект международной коллаборацией.

Для Балагова это вторая попытка закрепиться в Голливуде. В 2021 году он начал работу над пилотными эпизодами сериала по игре "The Last of Us", но покинул проект из-за творческих разногласий с продюсерами. По сведениям Variety, лишь 40% отснятого им материала вошло в финальную версию.

Теперь режиссёр, известный фильмами "Дылда" и "Беслан", делает ставку на независимое кино, исследуя тему миграции и культурной идентичности.

Меллинг, карьера которого резко изменилась после "Поттерианы", в последние годы впечатлил критиков ролями в "Шахматной истории" и сериале "Королевский гамбит". Его участие в "Butterfly Jam" подчёркивает глобальный интерес к творчеству Балагова, чьи работы неоднократно номинировались на премии Каннского и Венецианского фестивалей.

