Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сейсмическая активность на севере Мьянмы: новых жертв не миновать?
ТОП-5 грузовых машин СССР для новичков
Какой питомец перехитрит вас первым: кошка или собака
Панировка, которая не прилипает: как готовить мясо как в лучших ресторанах
Как дёшево и просто обзавестись новой магнолией
Рассказ служанки: в финальном сезоне зрителей ждёт новый шокирующий поворот
Вам больше не нужно ходить в салон — натуральные маски для лица, которые творят чудеса
Униженная легенда Баварии пожалуется Интеру
Защита от потоков дешёвых товаров из Китая: что замышляет Чехия

Шерлок Холмс снова в деле: как 93-летний детектив раскрывает тайну старых лет

2:08
Кино

Фильм "Мистер Шерлок Холмс" с 93-летним детективом расскажет о непростых находках в старости. Откройте для себя новый взгляд на легенду!

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Криминальная драма и детективный фильм доступны на Netflix, и он не похож ни на что, что вы когда-либо видели в потоковом режиме. Потому что это фильм, основанный на произведениях Артура Конан Дойля, возвращает знаменитого персонажа Шерлока Холмса. Фильм называется "Мистер Шерлок Холмс".

Продолжительность фильма "Мистер Шерлок Холмс" составляет 1 час 44 минуты, и он отличается от других фильмов о Шерлоке. Это связано с тем, что знаменитый детектив, как и его напарник, мистер Ватсон, показаны здесь значительно старше.

Действие фильма происходит в 1947 году, когда Шерлок Холмс, которому уже исполнилось 93 года, уже не тот блестящий детектив, каким он был в лучшие дни. Выйдя на пенсию несколько десятилетий назад, он живёт уединенно в доме на английском побережье, компанию ему составляют только его экономка миссис Манро и сын Роджер из "Мистера Шерлока Холмса".

Мир по-прежнему считает его гением, Шерлоку теперь приходится иметь дело со своим разумом, который начинает сдавать из-за его преклонного возраста. И хотя он ослаблен, его мучает дело из прошлого, которое он так и не смог разрешить. Без помощи своего верного друга доктора Ватсона, которого больше нет рядом, Холмс решает попытаться восстановить фрагменты этой тайны, используя те немногие воспоминания, которые у него остались.

Роджер, очарованный легендарным детективом, становится его молодым помощником, помогая Шерлоку реорганизовать детали этой незаконченной загадки. По мере того, как Шерлок все глубже погружается в это расследование в книге "Мистер Шерлок Холмс", он понимает, что ответ кроется не в логических подсказках, а в человеческих чувствах, а это территория, которую он всегда избегал.

Уточнения

Сэр А́ртур Игне́йшус Ко́нан Дойл (Дойль; англ. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle; 22 мая 1859[…], Эдинбург, Великобритания — 7 июля 1930[…], Уиндлшем, Кроуборо) — английский писатель (по образованию врач) ирландского происхождения, автор многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х
Еда и рецепты
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х Аудио 
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Еда и рецепты
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно Аудио 
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Последние материалы
Сейсмическая активность на севере Мьянмы: новых жертв не миновать?
ТОП-5 грузовых машин СССР для новичков
Какой питомец перехитрит вас первым: кошка или собака
Панировка, которая не прилипает: как готовить мясо как в лучших ресторанах
Как дёшево и просто обзавестись новой магнолией
Шерлок Холмс снова в деле: как 93-летний детектив раскрывает тайну старых лет
Рассказ служанки: в финальном сезоне зрителей ждёт новый шокирующий поворот
Вам больше не нужно ходить в салон — натуральные маски для лица, которые творят чудеса
Униженная легенда Баварии пожалуется Интеру
Защита от потоков дешёвых товаров из Китая: что замышляет Чехия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.