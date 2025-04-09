Уволена из-за конфликтов?: Кристина Асмус сделала важное заявление о работе в Склифе

Актриса Кристина Асмус в личном Telegram-канале опровергла слухи о своём отстранении от участия в сериале "Склиф". Актриса назвала эти утверждения ложью и призвала подписчиков заботиться о своей безопасности.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

Ранее канал Mash распространил информацию о том, что Асмус якобы уволили со съёмок проекта из-за скандалов на площадке. Сообщалось, что она регулярно срывала рабочий процесс и вступала в конфликты с коллегами. Согласно публикации, актрису обвиняли в создании "крайне токсичной обстановки", мешающей работе команды.

Асмус, исполняющая в "Склифе" роль травматолога, охарактеризовала свою героиню как эмоциональную профессионалку, умеющую защищать свои границы перед лицом давления и сексизма.

Стоит отметить, что в декабре 2024 года съёмки сериала были временно прекращены из-за травмы актрисы. Тогда ей поставили диагноз — разрыв передней крестообразной связки колена, полученный во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда". Асмус перенесла несколько операций на колене.

Ранее Мэтт Дэймон высказал сожаление по поводу упущенной роли в "Аватаре".

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.

