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Голливудская драма: Мэтт Дэймон упустил роль века и состояние

Кино » Зарубежное кино

Актёр, известный по "Оппенгеймеру" и "Интерстеллару", Мэтт Дэймон до сих пор не может забыть решение, которое лишило его доли в самой кассовой франшизе в истории кино.

Мэтт Деймон
Фото: youtube.com by канал People, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мэтт Деймон

В 2009 году Джеймс Кэмерон предложил Дэймону сыграть Джейка Салли в "Аватаре", но тот отказался из-за съёмок в "Ультиматуме Борна". По контракту актёр мог получить 290 млн долларов.

"Уверен, никто из коллег не терял столько денег", — с горькой иронией признался Дэймон в интервью CNN.

Он отметил, что искренне желал поработать с Кэмероном, но не мог подвести команду "Борна". Годы спустя он рассказал о своём выборе Джону Красински во время совместной работы над сценарием "Земли будущего": "Ты бы не изменился, но мы бы сейчас болтали в космосе!" — пошутил Красински, оценив масштаб упущенной возможности.

Джейка Салли в итоге сыграл Сэм Уортингтон, а "Аватар" побил рекорды, став первым фильмом, преодолевшим отметку в 2 млрд долларов. Для Дэймона эта история — не только урок верности обязательствам, но и напоминание о том, как одно решение может стоить состояния.

Однако актёр не жалеет о карьерном пути: даже без "Аватара" он остаётся одним из самых востребованных актёров Голливуда, а его гонорары за фильмы исчисляются десятками миллионов.

Ранее Роберт Плант отрёкся от известной баллады Led Zeppelin.

Уточнения

Мэ́ттью Пейдж Де́ймон (англ. Matthew Paige Damon; род. 8 октября 1970[…], Кембридж, Массачусетс) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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