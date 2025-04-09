Симметричный ад Уэса Андерсона: режиссёр возвращается с Финикийским планом

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Появился трейлер нового фильма режиссёра Уэса Андерсона под названием "Финикийский план".

Фото: youtube.com by канал Focus Features, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенисио Дель Торо

Уже с первых кадров становится ясно, что режиссёр возвращается к своему характерному симметричному миру. Главную роль исполняет Бенисио дель Торо, который играет Жижу Корду, одного из самых богатых бизнесменов Европы.

Сюжет сосредоточен вокруг сложных отношений отца и дочери: дочь Корды, которую играет Миа Треаплтон, является монахиней и всеми силами пытается отдалиться от мира своего отца. История сочетает в себе трогательную семейную драму с абсурдным стилем, хорошо знакомым поклонникам творчества Андерсона.

Кроме главных героев, в фильме также снимаются такие звёзды, как Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Джеффри Райт, Риз Ахмед, Скарлетт Йоханссон, Ричард Айоджад, Матье Амальрик, Руперт Френд, Хоуп Дэвис и Бенедикт Камбербэтч.

Андерсон недавно признался, что не задумывается над своим уникальным стилем во время съёмок.

"Я всегда думаю лишь о том, как сделать этот фильм лучше, как извлечь из него максимум и с кем мне хотелось бы сотрудничать", — отметил он.

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Уточнения

«Финикийский план» или «Финикийская схема» (англ. The Phoenician Scheme) — будущий фильм Уэса Андерсона, главные роли в котором играют Билл Мюррей, Бенисио дель Торо, Майкл Сера. По предварительным данным, премьера картины состоится в 2025 году.

