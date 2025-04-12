Безруков оценил нашумевший иностранный сериал Переходный возраст

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Актёр Сергей Безруков объяснил, что его восхитило в сериале "Переходный возраст", который сейчас бьёт рекорды по просмотрам.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Безрукова is licensed under public doman Певец Сергей Безруков

Сергей Безруков изучил статью на "Кинопоиске", в которой рассказывается, что сериал "Переходный возраст" состоит из однокадровых серий.

"Больше всего меня поразило, что отлёт от героев на коптере и возврат на крупный план был осуществлён в реальном времени", — написал Сергей в социальных сетях.

Он сравнил данную технику со съёмками фильма "Война и мир" Сергей Бондарчука, где оператор передвигался на роликах среди вальсирующих пар, потом он забирался на платформу крана, и в том же кадре камера резко отъезжала на топ-шот.

Безруков объяснил, что сниматься даже 15 минут одним кадром — очень тяжёло, так как у актёра нет права на ошибку.

"А в "Переходном возрасте" совсем юный Оуэн Купер (для него это вообще дебют) наравне со взрослыми играет сложные эмоциональные вещи с документальной точностью", — выразил своё удивление звезда сериала "Бригада".

Он признал, что однокадровая съёмка помогла усилить впечатление от происходящего и придать сериалу больше достоверности.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.

