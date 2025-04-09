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Этот триллер свёл с ума: теперь шедевр Шьямалана Сплит можно посмотреть бесплатно

1:33
Кино » Зарубежное кино

Начиная с 1 апреля культовый фильм ужасов "Сплит" (2016) можно бесплатно посмотреть на платформе Tubi — правда, с рекламными паузами.

Аня Тейлор-Джой
Фото: youtube.com by канал Universal Pictures Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аня Тейлор-Джой

Лента, ставшая для режиссёра М. Найта Шьямалана возвращением в голливудский мейнстрим после провалов "Повелителя стихий" и "После нашей эры", собрала в прокате 278 млн при скромном бюджете в 9 млн. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой и Аня Тейлор-Джой, для которой эта работа стала прорывом после успеха "Ведьмы".

Сюжет вращается вокруг трёх девушек, похищенных мужчиной с диссоциативным расстройством личности, у которого проявляется 23 альтер-эго. По мере развития истории зрители узнают, что триллер связан с вселенной "Неуязвимого" — предыдущего проекта Шьямалана с Брюсом Уиллисом.

Финал "Сплита" намекает на кроссовер, который режиссёр реализовал в сиквеле "Стекло" (2019). Однако завершение трилогии, собравшее 247 млн долларов, получило смешанные оценки: критики похвалили игру Макэвоя, но раскритиковали слабый сценарий и "затянутую" вселенную.

Несмотря на противоречивый финал франшизы, "Сплит" остается эталонным психологическим триллером, доказавшим, что Шьямалан вновь обрёл форму.

Ранее стало известно, чем занимается последние восемь лет звезда "Американского пирога".

Уточнения

«Сплит» (англ  Split, букв. перевод — Расщеплённый) — американский психологический триллер ужасов режиссёра М. Найта Шьямалана.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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