Этот триллер свёл с ума: теперь шедевр Шьямалана Сплит можно посмотреть бесплатно

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Начиная с 1 апреля культовый фильм ужасов "Сплит" (2016) можно бесплатно посмотреть на платформе Tubi — правда, с рекламными паузами.

Фото: youtube.com by канал Universal Pictures Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аня Тейлор-Джой

Лента, ставшая для режиссёра М. Найта Шьямалана возвращением в голливудский мейнстрим после провалов "Повелителя стихий" и "После нашей эры", собрала в прокате 278 млн при скромном бюджете в 9 млн. Главные роли исполнили Джеймс Макэвой и Аня Тейлор-Джой, для которой эта работа стала прорывом после успеха "Ведьмы".

Сюжет вращается вокруг трёх девушек, похищенных мужчиной с диссоциативным расстройством личности, у которого проявляется 23 альтер-эго. По мере развития истории зрители узнают, что триллер связан с вселенной "Неуязвимого" — предыдущего проекта Шьямалана с Брюсом Уиллисом.

Финал "Сплита" намекает на кроссовер, который режиссёр реализовал в сиквеле "Стекло" (2019). Однако завершение трилогии, собравшее 247 млн долларов, получило смешанные оценки: критики похвалили игру Макэвоя, но раскритиковали слабый сценарий и "затянутую" вселенную.

Несмотря на противоречивый финал франшизы, "Сплит" остается эталонным психологическим триллером, доказавшим, что Шьямалан вновь обрёл форму.

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Уточнения

«Сплит» (англ Split, букв. перевод — Расщеплённый) — американский психологический триллер ужасов режиссёра М. Найта Шьямалана.

