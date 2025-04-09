Голливуд остался в прошлом: Шэннон Элизабет из Американского пирога нашла истинное призвание

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Шэннон Элизабет, известная по роли обаятельной обманщицы Нади в культовой комедии "Американский пирог", уже восемь лет посвящает себя спасению животных в Южной Африке.

Фото: youtube.com by канал Inside Of You Clips, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шеннон Элизабет

Актриса, чей образ в 1999 году покорил миллионы зрителей, на панельной дискуссии в Питтсбурге рассказала, как кардинально изменила жизнь, основав фонд защиты дикой природы.

"Мы создаём заповедник для редких видов. Сейчас под опекой фонда находится слепой чёрный носорог, а в ближайшее время планируем расширить территорию, чтобы помочь другим животным", — поделилась Элизабет.

Её благотворительная организация, изначально сосредоточенная на помощи бездомным кошкам и собакам, со временем переключилась на сохранение исчезающих видов.

После успеха "Американского пирога" Шэннон снялась в таких проектах, как "Очень страшное кино", "Тринадцать привидений", "Реальная любовь" и сериале "Шоу 70-х". Вернувшись к роли Нади в сиквелах 2001 и 2012 годов, актриса параллельно участвовала в шоу "Танцы со звездами" и "Большой брат", но истинное призвание нашла в природоохранной деятельности.

Ранее стала известна причина, по которой Денис Клявер негативно высказался о творчестве Стаса Костюшкина.

Уточнения

«Американский пирог» (англ. American Pie) — американский комедийный фильм 1999 года, поставленный режиссёром и сопродюсером Полом Вайцем (в его режиссёрском дебюте) по сценарию Адама Херца.

