Рассказ служанки: в финальном сезоне зрителей ждёт новый шокирующий поворот

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Финальный сезон "Рассказа служанки" выходит 8 апреля. Узнайте о судьбе Джун и её побеге! Откроются тайны о свободе и надежде в этот драматичный момент.

Фото: ВК-аккаунт Элизабет Мосс is licensed under public doman Актриса Элизабет Мосс

Прошло почти три года с тех драматических кульминационных моментов в финале пятого сезона "Рассказа служанки". Фанаты сериала с нетерпением ждали продолжения. Теперь они, наконец, узнают судьбу Джун в финальном сезоне.

В сериале, который основан на широко известном одноимённом романе Маргарет Этвуд 1985 года, Джун (Элизабет Мосс) и другие служанки восстанут против Галаада — тоталитарного государства, которым ранее были Соединённые Штаты.

Аннотация гласит: "Эта заключительная глава истории Джун подчёркивает важность надежды, мужества, солидарности и стойкости в борьбе за справедливость и свободу".

Действие сериала начнётся с того, что Джун и Серена (Ивонн Страховски) сбегают из Торонто на поезде для беженцев. Но удастся ли им добраться до Аляски или Гавайев, ещё предстоит выяснить.

В Америке финальный сезон выйдет в апреле.

Уточнения

Эли́забет Си́нглтон Мосс (англ. Elisabeth Singleton Moss, род. 24 июля 1982, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница премий «Золотой глобус» (2014, 2018) и «Эмми» (2017).

