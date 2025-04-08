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Обнажить душу: Стася Толстая назвала условие, без которого режиссёру не добиться успеха

1:09
Кино » Российское кино

Стася Толстая раскрыла секрет успеха в режиссуре и поделилась творческими принципами. Актриса и режиссёр подчеркнула, что профессия требует постоянного взаимодействия с командой.

Стася Толстая
Фото: instagram.com by личный аккаунт Стаси Толстой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стася Толстая

В интервью "Снобу" она отметила, что без репетиций и коллективной работы даже гениальная идея останется на бумаге. По её словам, ключевая задача режиссёра — создать условия, при которых актёры готовы "обнажить душу", а доверие становится основой творческого процесса.

Выпускница ВГИКа, снимавшаяся в проектах Григория Константинопольского, в 2023 году дебютировала как режиссёр. Её фильм "Тайное влечение", вошедший в конкурс "Русские премьеры" ММКФ, получил спецприз жюри за смелость и искренность.

Толстая отметила, что награда стала подтверждением правильности выбранного пути: "Режиссура — это не только техническое мастерство, но и честный диалог со зрителем через эмоции и человеческие истории".

Ранее стало известно, что Ксения Собчак готовит фильм о Паше Технике.

Уточнения

Стася Толстая (полное имя Анастасия Павловна Толстая (до замужества — Венкова); род 19 декабря 1997 года, Санкт-Петербург) — российская актриса, сценарист и режиссёр кино и театра.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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