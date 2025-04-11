Тайные встречи: адвокат Михаила Ефремова раскрыл, с кем актёр часто встречался в колонии

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что, находясь в колонии, актёр постоянно обдумывал будущую работу в кино и обсуждал её с режиссёрами, которые его навещали.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

"Он талантлив и предан актёрскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссёры, обговаривая будущие роли. Да и в самом учреждении Михаил принимал активное участие в художественной самодеятельности", — рассказал адвокат Юрий Падалко.

Такого же мнения придерживается продюсер Евгений Морозов. Он уверен, что после освобождения Ефремова ждёт новая волна популярности и что он точно не останется без работы.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

