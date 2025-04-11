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Тайные встречи: адвокат Михаила Ефремова раскрыл, с кем актёр часто встречался в колонии

0:42
Кино

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что, находясь в колонии, актёр постоянно обдумывал будущую работу в кино и обсуждал её с режиссёрами, которые его навещали.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

"Он талантлив и предан актёрскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссёры, обговаривая будущие роли. Да и в самом учреждении Михаил принимал активное участие в художественной самодеятельности", — рассказал адвокат Юрий Падалко.

Такого же мнения придерживается продюсер Евгений Морозов. Он уверен, что после освобождения Ефремова ждёт новая волна популярности и что он точно не останется без работы.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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