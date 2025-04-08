Верник-младший нарушил молчание: актёр признался, почему съёмки с отцом были для него табу

Актёр Григорий Верник признался, что долгое время отказывался от совместных работ с отцом, известным артистом Игорем Верником, однако всё-таки решил поучаствовать в проекте "ВИА Васильки".

Фото: youtube.com by канал Издание «Интертитры», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Григорий Верник

25-летний актёр, сын Игоря Верника, присоединился к картине, в которой исполнил роль молодого Валентина Бестужева, в то время как его отец воплотил образ этого же персонажа в зрелом возрасте.

Как сообщает aif.ru, ранее Верник-младший сознательно избегал совместных работ со звёздным родителем, чтобы не оставаться в тени его славы.

"Мне важно было доказать, что я могу состояться самостоятельно, а не быть лишь сыном Игоря Верника", — пояснил артист.

Григорий, рождённый в браке Игоря с журналисткой Марией Казаковой, с детства наблюдал за миром кино. После развода родителей в 2009 году мать актёра создала новую семью, вскоре подарив сыну сводного брата. Несмотря на семейные перемены, Верник-младший продолжил идти по творческому пути, дебютировав в кино в 18 лет.

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Уточнения

И́горь Эми́льевич Ве́рник (род. 11 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор.

