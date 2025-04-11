Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шампунь против шерсти: скрытая угроза частого купания вашего питомца
Ваш Android может быть небезопасен, даже если обновлён — вот что вы забываете
Пять мест в Хорватии, откуда Адриатика выглядит как картина
Удобрения своими руками: что нужно добавить в воду, чтобы цветы стали в 3 раза пышнее
Тарифы за интернет, телефонию и услуги домофонии обновятся? Как инфляция повлияет на ваши расходы
Сравниваем: ВАЗ-2101 против Fiat 124 — кто кого?
Гусеницы атакуют капусту? Есть простой и безопасный способ
Да, кошки потеют — и вот кто делает это особенно активно
Неожиданный враг кузова — и почему его не видно сразу

Цензура в кино: имя Алексея Кортнева стало невидимым в фильме День радио — артист высказался по этому поводу

0:57
Кино

В последнее время в России появилась тенденция вводить в фильмах цензуру, касающуюся имён или фотографий знаменитостей, осудивших СВО. Так, недавно в фильме "Ледокол" появилось пятно вместо изображения Аллы Пугачёвой на календаре. Через некоторое время в фильме "День радио" было заблюрено имя Алексея Кортнева в титрах.

Алексей Кортнев
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Кортнев

Сам Кортнев не переживает по этому поводу. Артист сказал, что ему всё равно, и предположил, что такие меры — обыкновенная перестраховка.

"Мне это глубоко безразлично. Пусть творят что угодно. Всё, что касается запретов на выступления в России: вычёркивание фамилий из афиш и прочее — лежит на конкретных людях, руководящих театрами, клубами, телеканалами. Им проще перестраховаться", — отметил солист группы "Несчастный случай" в беседе с Daily Storm.

Уточнения

Алексе́й Анато́льевич Ко́ртнев (род. 12 октября 1966, Москва) — советский и российский певец и музыкант, актёр театра, кино и дубляжа, сценарист, композитор, автор-исполнитель, телеведущий. Вокалист и лидер группы «Несчастный случай».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Наука и техника
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное Аудио 
Материал будущего уже здесь: золото, которое работает лучше и стоит дешевле
Наука и техника
Материал будущего уже здесь: золото, которое работает лучше и стоит дешевле Аудио 
Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все
Садоводство, цветоводство
Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Хотите руки как у атлета? Делайте это упражнение на трицепс 1 раз в неделю и удивитесь результату
Хотите руки как у атлета? Делайте это упражнение на трицепс 1 раз в неделю и удивитесь результату
Последние материалы
Гусеницы атакуют капусту? Есть простой и безопасный способ
Да, кошки потеют — и вот кто делает это особенно активно
Неожиданный враг кузова — и почему его не видно сразу
Столовая СССР: что ели рабочие и студенты?
Секрет старейшего мужчины Перу раскрыт: без этого продукта 125-летний Марселино не может жить
От мелкой до крупной: как вырастить идеальную малину в своём саду
Хайлайтер больше не нужен: эти средства придадут коже идеальное сияние
Врач оценил жалобы певца Робби Уильямса на пиратскую болезнь 17 века
Куры в шоке: цена на яйца в США достигла рекорда — что происходит
Теннисист, который выбыл из боя в Монте-Карло из-за россиянина: в конце концов, я принял мученическую смерть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.