Цензура в кино: имя Алексея Кортнева стало невидимым в фильме День радио — артист высказался по этому поводу

В последнее время в России появилась тенденция вводить в фильмах цензуру, касающуюся имён или фотографий знаменитостей, осудивших СВО. Так, недавно в фильме "Ледокол" появилось пятно вместо изображения Аллы Пугачёвой на календаре. Через некоторое время в фильме "День радио" было заблюрено имя Алексея Кортнева в титрах.
Сам Кортнев не переживает по этому поводу. Артист сказал, что ему всё равно, и предположил, что такие меры — обыкновенная перестраховка.
"Мне это глубоко безразлично. Пусть творят что угодно. Всё, что касается запретов на выступления в России: вычёркивание фамилий из афиш и прочее — лежит на конкретных людях, руководящих театрами, клубами, телеканалами. Им проще перестраховаться", — отметил солист группы "Несчастный случай" в беседе с Daily Storm.
Алексе́й Анато́льевич Ко́ртнев (род. 12 октября 1966, Москва) — советский и российский певец и музыкант, актёр театра, кино и дубляжа, сценарист, композитор, автор-исполнитель, телеведущий. Вокалист и лидер группы «Несчастный случай».
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