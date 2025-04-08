Трейлер фильма Миссия невыполнима намекает на шокирующий финал

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Вышел новый трейлер "Миссия невыполнима: Последствия". Он полон не только экшена, но и отсылок к прошлым фильмам. Неужели это конец истории Итана Ханта?

Фото: ВК-аккаунт Тома Круза is licensed under public doman Актёр Том Круз

По мере того, как мы приближаемся к выходу фильма "Миссия невыполнима: Последствия", остаётся главный вопрос: станет ли это последней миссией Итана Ханта? Действительно ли Том Круз готов снять резиновую маску?

Мы будем ждать ответов на эти вопросы до премьеры, но появились новые доказательства в виде нового трейлера "Последствий", в котором показаны все миссии, в которых когда-либо участвовал Хант.

Там есть на что посмотреть: новые кадры с удивительным трюком с бипланом, намёки на смертельно опасную подводную сцену, о которой мы так много слышали, и головокружительный кадр, на котором Хант прыгает в море.

Но есть в картине и отсылки к остальным частям серии: падение Лэнгли из первой "Миссии невыполнима"; взрыв в Кремле и падение Бурдж-Халифы из "Протокола Фантом"; отравление газом МВФ и прыжок на мотоцикле с вершины горы из "Смертельного расчёта".

Уточнения

«Миссия невыполнима» (англ lang="en">Mission: Impossible) — американский телевизионный сериал, премьера которого состоялась 17 сентября 1966 года. Актёрский состав менялся от сезона к сезону, но основной костяк группы оставался без изменений все семь лет съёмок сериала.

