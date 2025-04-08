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Режиссёр Легенды №17 поддержал инициативу снять кино об Овечкине

1:00
Кино

Режиссёра Николая Лебедева, снявшего фильм "Легенда № 17", заинтересовала идея съёмки фильма о лидере НХЛ Александре Овечкине.

Хоккеист Александр Овечкин
Фото: ВК-аккаунт Александра Овечкина is licensed under public doman
Хоккеист Александр Овечкин

Николай Лебедев уверен, что о хоккеисте Александре Овечкине можно снять интересную, важную картину. Режиссёр уже имеет опыт киношного повествования о легендарном хоккеисте Советского Союза Валерии Харламове.

Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд хоккеиста Гретцки.

"Мне кажется, что судьба Овечкина, его пример — очень яркий, поучительный, показательный, наверняка это очень интересный человек", — цитирует слова кинодеятеля aif.ru.

Лебедев напомнил о том, что Овечкин является зятем актрисы Веры Глаголевой. Он уверен, что рядом с актрисой могли находиться только глубокие люди с высоким интеллектом. 

Режиссёр убеждён, что картина об Овечкине может получиться интересной.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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