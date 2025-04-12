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Собчак составила топ-3 своих любимых сериалов: лучшее, что я видела

1:12
Кино

Ксения Собчак поделилась персональным рейтингом самых интересных сериалов.

Картинка Netflix
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картинка Netflix

Ксения Собчак рассказала, что много перемещается по миру. Во время перелётов она занимается просмотром сериалов.

По признанию журналистки, она уже пересмотрела "кучу" сериалов. Она составила топ-3 наиболее понравившихся ей многосерийных фильмов.

Собчак рекомендует к просмотру сериал под названием "Любые совпадения неслучайны" с Кейт Бланшетт и Лейлой Джордж в главных ролях.

Достоинствами сериала она назвала то, что он держит зрительское внимание до конца. Она признала, однако, что финал немного разочаровывает.

"Предложение" — лучшее, что я видела за долгое время ! Прекрасный сериал о том, как создавался фильм "Крестный отец". Всем творческим людям, ненавидящим своих продюсеров — рекомендую", — написала Ксения в социальных сетях.

Не оставила она без внимания нашумевший сериал "Переходный возраст". Она отметила, что ей не очень зашла подростковая тема.

"Сериалы про трудности подростков — не мое", — объяснила журналистка.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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