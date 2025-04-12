Собчак составила топ-3 своих любимых сериалов: лучшее, что я видела

Ксения Собчак поделилась персональным рейтингом самых интересных сериалов.
Ксения Собчак рассказала, что много перемещается по миру. Во время перелётов она занимается просмотром сериалов.
По признанию журналистки, она уже пересмотрела "кучу" сериалов. Она составила топ-3 наиболее понравившихся ей многосерийных фильмов.
Собчак рекомендует к просмотру сериал под названием "Любые совпадения неслучайны" с Кейт Бланшетт и Лейлой Джордж в главных ролях.
Достоинствами сериала она назвала то, что он держит зрительское внимание до конца. Она признала, однако, что финал немного разочаровывает.
"Предложение" — лучшее, что я видела за долгое время ! Прекрасный сериал о том, как создавался фильм "Крестный отец". Всем творческим людям, ненавидящим своих продюсеров — рекомендую", — написала Ксения в социальных сетях.
Не оставила она без внимания нашумевший сериал "Переходный возраст". Она отметила, что ей не очень зашла подростковая тема.
"Сериалы про трудности подростков — не мое", — объяснила журналистка.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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