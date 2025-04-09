Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пентагон против Пекина: США хотят вернуть контроль над Панамским каналом
ПВО отбили 158 дронов за ночь: один из них застрял на бельевых верёвках
Гадание на миллион: Госдума взялась за магов и экстрасенсов
Рейтинг, который взорвал соцсети: казахстанский боксер обошёл кубинца и британца
Чёрная ирония судьбы: Паша Техник отрепетировал смерть за год до реальной трагедии
«Решили повоевать — попробуйте»: Бэннон предрёк Европе последствия от войны с Россией
Побеги сохнут? Возможно, малина заражена клещом — вот как её спасти
Дорого, но выбора нет: Украина начала закупки угля в США
Скрытая угроза: жирная пища может отключить иммунитет

Адвокат предупредил: Михаил Ефремов не готов к диалогу с журналистами — причина может напугать

Кино

9 апреля Михаил Ефремов выйдет на свободу. Многие журналисты захотят пообщаться с ним после этого важного события, но адвокат актёра Юрий Падалко заявил в беседе с ТАСС, что сейчас Ефремов не сможет полноценно отвечать на вопросы.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

"Вряд ли он сможет пообщаться с прессой. Он реально тяжело дышит, тяжело разговаривать ему. Поэтому, может, пару слов скажет, может быть, но и то вряд ли. При всём желании и уважении, состояние у него сейчас не очень хорошее", — сказал Падалко.

После выхода на свободу Ефремов планирует заняться своим здоровьем. О творческих планах актёра пока неизвестно.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Экономика и бизнес
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Вооружённые силы Украины на краю пропасти: что скрывает режим Зеленского? Дмитрий Плотников Точка отсчёта — звонок. Финал — Киев. А между ними — война и тёплый ковер Марк Ульянов Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Последние материалы
ПВО отбили 158 дронов за ночь: один из них застрял на бельевых верёвках
Гадание на миллион: Госдума взялась за магов и экстрасенсов
Вооружённые силы Украины на краю пропасти: что скрывает режим Зеленского?
Рейтинг, который взорвал соцсети: казахстанский боксер обошёл кубинца и британца
Чёрная ирония судьбы: Паша Техник отрепетировал смерть за год до реальной трагедии
«Решили повоевать — попробуйте»: Бэннон предрёк Европе последствия от войны с Россией
В Китае удивились реакции России на пошлины США
Побеги сохнут? Возможно, малина заражена клещом — вот как её спасти
Дорого, но выбора нет: Украина начала закупки угля в США
Скрытая угроза: жирная пища может отключить иммунитет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.