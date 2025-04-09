Адвокат предупредил: Михаил Ефремов не готов к диалогу с журналистами — причина может напугать

9 апреля Михаил Ефремов выйдет на свободу. Многие журналисты захотят пообщаться с ним после этого важного события, но адвокат актёра Юрий Падалко заявил в беседе с ТАСС, что сейчас Ефремов не сможет полноценно отвечать на вопросы.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

"Вряд ли он сможет пообщаться с прессой. Он реально тяжело дышит, тяжело разговаривать ему. Поэтому, может, пару слов скажет, может быть, но и то вряд ли. При всём желании и уважении, состояние у него сейчас не очень хорошее", — сказал Падалко.

После выхода на свободу Ефремов планирует заняться своим здоровьем. О творческих планах актёра пока неизвестно.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

