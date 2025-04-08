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Фанаты Властелина колец обрадуются: уникальные 4K-выпуски выходят в продажу!

1:37
Кино

Фанаты "Властелина колец", радуйтесь! На Blu-ray выходят 4K-издания любимых фильмов в роскошном оформлении.

Кадр из фильма "Властелин колец"
Фото: kinopoisk.ru by harket, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кадр из фильма "Властелин колец"

Поклонники "Хоббита", любители магии, фанаты фэнтези, пристегните ремни, потому что "Властелин колец" выходит на Blu-ray в формате 4K в роскошных индивидуальных изданиях в твёрдом переплёте.

Погрузитесь в волшебство в великолепном разрешении 4K с новыми отдельными томами "Властелина колец".

В рамках каждого релиза вы получите 4K-версии как театральных, так и расширенных изданий фильмов, а отдельный 4K-релиз также включает цифровой код для первого фильма "Братство кольца".

Вы можете оформить предзаказ на фильмы во всех крупных розничных магазинах — это возможность приобрести отдельные фильмы, а не дорогой бокс-сет, который был доступен ранее.

Любой поклонник фильмов знает, что это будет лучший способ посмотреть трилогию в великолепном разрешении 4K, которая будет надёжно храниться на физических носителях и всегда будет под рукой.

Не нужно искать возможности для потоковой передачи, трилогия будет у вас, и в мельчайших подробностях.

В наши дни "Властелин колец" обычно продаётся в виде трилогии, поэтому возможность приобрести эти отдельные тома — редкое событие.

По сути, это старые наборы из 4K-фильмов, разделённые на части, чтобы вы могли купить свой любимый фильм или приобрести весь набор целиком.

Уточнения

«Властели́н коле́ц: Бра́тство Кольца́» (англ. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) — эпический приключенческий фильм в жанре эпического фэнтези 2001 года, седьмой полнометражный фильм, снятый режиссёром Питером Джексоном по сценарию Фрэнсис Уолш, Филлипы Бойенс и Джексона.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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