Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выбрасывайте коробки из-под яиц! Эти экологичные лайфхаки помогут вам создать сад мечты
Уюта не будет: 6 диванов, которые больше не в тренде
Старые песни, телефон детства и байки из 90-х: тест на молодость мозга
Забудьте дорогие кремы! Эти продукты из вашего холодильника творят чудеса для кожи
Как избежать распространенных ошибок при окрашивании волос: 5 простых советов
Загадка ежа: как токсические вещества из города могут угрожать не только природе, но и людям
На Роза Хутор покажут старинные русские народные костюмы
Когда выносить комнатные растения на балкон: советы по температуре и адаптации
Пятно исчезло за 15 минут: как мел и пар спасают одежду

У диснеевской Белоснежки выбросы углекислого газа выше, чем у фильма Форсаж

1:10
Кино

Фильмы "Белоснежка" и "Русалочка" обвинили в огромных выбросах углекислого газа. Подсчитано, что картины нанесли природе больший урон, чем некоторые крупные аэропорты за год.

Дисней
Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дисней

На показе нового фильма "Белоснежка" в Лондоне в прошлом месяце инфлюенсеры прошли по искусственному сказочному лесу с полноразмерным домиком с соломенной крышей, наполненным моделями пушистых животных.

В США Disney провезла настоящего кролика в коричневом вязаном джемпере по красной ковровой дорожке на голливудской премьере фильма.

Но тема единения с природой, затронутая в фильме, похоже, не распространяется на окружающую среду в реальной жизни.

Согласно документам компании, при съёмках "Белоснежки" в Великобритании было выброшено больше парниковых газов, чем при съёмках последнего фильма "Форсаж", несмотря на то, что в последнем фильме было много автомобилей, потребляющих много бензина.

"Белоснежка" — последний игровой фильм Disney с актрисой "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер в главной роли и Галь Гадот из "Чудо-женщины" в роли злой королевы.

Уточнения

The Walt Disney Company (рус. Уо́лт Ди́сней Ко́мпани) — транснациональная медиакорпорация. Штаб-квартира располагается в комплексе Walt Disney Studios в городе Бербанк (Калифорния, США).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Красота и стиль
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас Аудио 
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Авто
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Последние материалы
Не выбрасывайте коробки из-под яиц! Эти экологичные лайфхаки помогут вам создать сад мечты
Уюта не будет: 6 диванов, которые больше не в тренде
Старые песни, телефон детства и байки из 90-х: тест на молодость мозга
Забудьте дорогие кремы! Эти продукты из вашего холодильника творят чудеса для кожи
Как избежать распространенных ошибок при окрашивании волос: 5 простых советов
Загадка ежа: как токсические вещества из города могут угрожать не только природе, но и людям
На Роза Хутор покажут старинные русские народные костюмы
Когда выносить комнатные растения на балкон: советы по температуре и адаптации
Пятно исчезло за 15 минут: как мел и пар спасают одежду
Тихая революция в вашем теле за 5 минут в день: эта асана улучшает физическое и психическое равновесие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.