У диснеевской Белоснежки выбросы углекислого газа выше, чем у фильма Форсаж

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильмы "Белоснежка" и "Русалочка" обвинили в огромных выбросах углекислого газа. Подсчитано, что картины нанесли природе больший урон, чем некоторые крупные аэропорты за год.

Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дисней

На показе нового фильма "Белоснежка" в Лондоне в прошлом месяце инфлюенсеры прошли по искусственному сказочному лесу с полноразмерным домиком с соломенной крышей, наполненным моделями пушистых животных.

В США Disney провезла настоящего кролика в коричневом вязаном джемпере по красной ковровой дорожке на голливудской премьере фильма.

Но тема единения с природой, затронутая в фильме, похоже, не распространяется на окружающую среду в реальной жизни.

Согласно документам компании, при съёмках "Белоснежки" в Великобритании было выброшено больше парниковых газов, чем при съёмках последнего фильма "Форсаж", несмотря на то, что в последнем фильме было много автомобилей, потребляющих много бензина.

"Белоснежка" — последний игровой фильм Disney с актрисой "Вестсайдской истории" Рэйчел Зеглер в главной роли и Галь Гадот из "Чудо-женщины" в роли злой королевы.

Уточнения

The Walt Disney Company (рус. Уо́лт Ди́сней Ко́мпани) — транснациональная медиакорпорация. Штаб-квартира располагается в комплексе Walt Disney Studios в городе Бербанк (Калифорния, США).

