Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потеем 50 секунд, отдыхаем 10: раскрыт метод щадящей HIIT-тренировки для начинающих
Даже тесная лоджия может дышать свободно — вот что для этого нужно
ТОП-5 легковушек СССР для первого опыта вождения
Вас лижет собака: узнайте, что она на самом деле пытается сказать
Пасхальные куличи в новом свете: россияне продают отдельные верхушки — это удивляет всех
Обрезка - залог урожая: советы для правильного ухода за вишней
250 тысяч холодильников в год! Что стоит за грандиозным проектом в Новосибирске
Вырастет ли? Нет, если вы продолжите так сажать
Первый шаг к независимости: в каком возрасте чаще всего съезжают из родительского дома

Мрачные воспоминания детства: дочь Тома Хэнкса пролила свет на тайну своего прошлого в новой книге

3:37
Кино

В своих мемуарах "10: Мемуары о семье и открытой дороге" Элизабет Хэнкс, дочь Тома Хэнкса и его первой жены Сьюзан Диллингем, проливает свет на тёмные и беспокойные стороны своего детства.

Том Хэнкс
Фото: flickr.com by Peabody Awards, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Том Хэнкс

Книга, которая выйдет во вторник, 8 апреля, рассказывает о шестимесячном путешествии по межштатной автомагистрали 10. Путешествие представляет собой как буквальный, так и эмоциональный поиск, поскольку Хэнкс стремится понять сложности жизни своей покойной матери, а также размышляет о трудных годах, которые она провела в детстве.

В повествовании Элизабет погружается в последствия разрыва своих родителей в 1985 году — расставания, которое ознаменовало начало бурного периода для неё и её брата Колина Хэнкса.

"Я ребенок от первого (неизвестного) брака. Мои единственные воспоминания о моих родителях в одном и том же месте в одно и то же время — это выпускной Колина, а затем мой выпускной в средней школе. У меня есть одна фотография, на которой я стою между родителями. На ней лучший парик моей матери слегка перекошен", — пишет Хэнкс в отрывке, опубликованном People в четверг, 3 апреля.

Дети, в первую очередь находившиеся на попечении матери, часто попадали под перекрёстный огонь борьбы матери с психическим заболеванием и зависимостью. Хэнкс, которой сейчас 42 года, размышляет о своем хаотичном воспитании, описывая дом, наполненный "насилием, лишениями и любовью".

"Мой отец был травмирован своим детством и разводом семьи, а также вращающейся дверью приёмных родителей, братьев и сестёр. Любовь, которая существовала между моими родителями, — это двое обиженных детей, пытающихся вместе выкопать колодец", размышляет дочь звезды "Форреста Гампа".

Мемуары рассказывают о том, как Сьюзан Диллингем, выступавшая под сценическим псевдонимом Cаманта Льюис, становилась всё более изолированной и эмоционально неустойчивой.

"Шли годы, задний двор стал настолько полон собачьего мусора, что вы не могли ходить по нему, в доме воняло дымом. Холодильник чаще всего был пуст или полон просроченных продуктов, и моя мама проводила всё больше и больше времени на своей большой кровати с балдахином, изучая Библию", — пишет Хэнкс.

Эти яркие воспоминания подчёркиваются убеждением Хэнкс в том, что её мать, хотя ей никогда официально не ставили диагноз, могла страдать от биполярного расстройства — состояния, которое, вероятно, усилило её эмоциональную нестабильность.

В возрасте 14 лет, после инцидента, в котором "эмоциональное насилие переросло в физическое", Хэнкс переехала в Лос-Анджелес, где её отец взял на себя основную опеку. Диллингем умерла от рака лёгких в 2002 году в возрасте 49 лет.

В своем стремлении к подведению итогов Хэнкс вспоминает трансформационное путешествие, которое она совершила в 2019 году, став взрослой, и которое отражает аналогичное путешествие, которое она совершила со своей матерью много лет назад, когда она стремилась примириться со своим прошлым.

"Истории, которые мы рассказываем о том, откуда мы родом, неотделимы от историй, которые мы рассказываем о том, кто мы есть", — пишет дочь актёра.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Наука и техника
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Домашние животные
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте Аудио 
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Даже тесная лоджия может дышать свободно — вот что для этого нужно
ТОП-5 легковушек СССР для первого опыта вождения
Вас лижет собака: узнайте, что она на самом деле пытается сказать
Пасхальные куличи в новом свете: россияне продают отдельные верхушки — это удивляет всех
Обрезка - залог урожая: советы для правильного ухода за вишней
250 тысяч холодильников в год! Что стоит за грандиозным проектом в Новосибирске
Вырастет ли? Нет, если вы продолжите так сажать
Первый шаг к независимости: в каком возрасте чаще всего съезжают из родительского дома
Не спешите выкидывать сорняки: они удобряют лучше навоза
Бензин из одной бочки? Правда, которую не расскажут на АЗС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.