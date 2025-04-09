Мрачные воспоминания детства: дочь Тома Хэнкса пролила свет на тайну своего прошлого в новой книге

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В своих мемуарах "10: Мемуары о семье и открытой дороге" Элизабет Хэнкс, дочь Тома Хэнкса и его первой жены Сьюзан Диллингем, проливает свет на тёмные и беспокойные стороны своего детства.

Фото: flickr.com by Peabody Awards, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Том Хэнкс

Книга, которая выйдет во вторник, 8 апреля, рассказывает о шестимесячном путешествии по межштатной автомагистрали 10. Путешествие представляет собой как буквальный, так и эмоциональный поиск, поскольку Хэнкс стремится понять сложности жизни своей покойной матери, а также размышляет о трудных годах, которые она провела в детстве.

В повествовании Элизабет погружается в последствия разрыва своих родителей в 1985 году — расставания, которое ознаменовало начало бурного периода для неё и её брата Колина Хэнкса.

"Я ребенок от первого (неизвестного) брака. Мои единственные воспоминания о моих родителях в одном и том же месте в одно и то же время — это выпускной Колина, а затем мой выпускной в средней школе. У меня есть одна фотография, на которой я стою между родителями. На ней лучший парик моей матери слегка перекошен", — пишет Хэнкс в отрывке, опубликованном People в четверг, 3 апреля.

Дети, в первую очередь находившиеся на попечении матери, часто попадали под перекрёстный огонь борьбы матери с психическим заболеванием и зависимостью. Хэнкс, которой сейчас 42 года, размышляет о своем хаотичном воспитании, описывая дом, наполненный "насилием, лишениями и любовью".

"Мой отец был травмирован своим детством и разводом семьи, а также вращающейся дверью приёмных родителей, братьев и сестёр. Любовь, которая существовала между моими родителями, — это двое обиженных детей, пытающихся вместе выкопать колодец", размышляет дочь звезды "Форреста Гампа".

Мемуары рассказывают о том, как Сьюзан Диллингем, выступавшая под сценическим псевдонимом Cаманта Льюис, становилась всё более изолированной и эмоционально неустойчивой.

"Шли годы, задний двор стал настолько полон собачьего мусора, что вы не могли ходить по нему, в доме воняло дымом. Холодильник чаще всего был пуст или полон просроченных продуктов, и моя мама проводила всё больше и больше времени на своей большой кровати с балдахином, изучая Библию", — пишет Хэнкс.

Эти яркие воспоминания подчёркиваются убеждением Хэнкс в том, что её мать, хотя ей никогда официально не ставили диагноз, могла страдать от биполярного расстройства — состояния, которое, вероятно, усилило её эмоциональную нестабильность.

В возрасте 14 лет, после инцидента, в котором "эмоциональное насилие переросло в физическое", Хэнкс переехала в Лос-Анджелес, где её отец взял на себя основную опеку. Диллингем умерла от рака лёгких в 2002 году в возрасте 49 лет.

В своем стремлении к подведению итогов Хэнкс вспоминает трансформационное путешествие, которое она совершила в 2019 году, став взрослой, и которое отражает аналогичное путешествие, которое она совершила со своей матерью много лет назад, когда она стремилась примириться со своим прошлым.

"Истории, которые мы рассказываем о том, откуда мы родом, неотделимы от историй, которые мы рассказываем о том, кто мы есть", — пишет дочь актёра.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.

