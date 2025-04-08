Забытый подвиг Александра Збруева: как актёр спас жизнь будущего ребёнка своей соседки

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Не так давно Александр Збруев впервые за долгое время принял участие в спектакле. Когда он выходил на поклон, ему преподнесла цветы женщина, сына которой он когда-то спас. Актёр уже не помнит о том случае, но Светлана Захарова помнит всё, как и её сын, которому она рассказала эту историю.

Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зима в Москве

Много лет назад соседка Збруева Светлана Захарова должна была идти в женскую консультацию. Совсем скоро ей предстояло рожать, и тогда была зима, дороги были скользкими.

"Мне было 20 лет, я была замужем и была в положении на девятом месяце. Мне нужно было посетить женскую консультацию. Зима, гололёд, животик большой. С горки надо было спуститься. И вдруг я падаю. У меня в глазах потемнело. Я понимаю, что я ухватиться ни за что не могу. И вдруг какие-то сильные руки меня подхватывают и удерживают. Я смотрю, передо мной вот глаза в глаза Александр Збруев", — рассказала Светлана в программе "Ты не поверишь!".

Збруев убедил её не идти в консультацию и сидеть дома. Захарова послушалась и в итоге родила здорового мальчика, которому сейчас уже больше 51 год и который считает Збруева своим ангелом-хранителем.

Уточнения

Алекса́ндр Ви́кторович Збру́ев (род. 31 марта 1938, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989).

