Предприниматель Ричи Акива, известный как близкий друг Леонардо Ди Каприо и светских икон 1990-х — Наоми Кэмпбелл и Пэрис Хилтон, оказался в центре скандала.
По данным Page Six, бизнесмена, владеющего сетью престижных нью-йоркских клубов, арестовали после остановки автомобиля с чрезмерно тонированными стёклами.
При проверке документов выяснилось, что права Акивы были заблокированы из-за давнего неоплаченного штрафа за парковку. Это привело к дополнительным обвинениям: управление транспортным средством с аннулированным удостоверением и несоблюдение технических норм эксплуатации авто.
В 1990-х Ричи регулярно появлялся на тусовках Ди Каприо, став частью его ближнего круга. Сейчас же его имя всплыло в менее гламурном контексте — после задержания бизнесмена доставили в участок для оформления протокола.
Ранее Егор Шип рассказал о подготовке к операции из-за слепоты.
Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.