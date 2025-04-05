Из светской жизни в полицейский участок: друга Леонардо Ди Каприо задержали в Нью-Йорке

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Предприниматель Ричи Акива, известный как близкий друг Леонардо Ди Каприо и светских икон 1990-х — Наоми Кэмпбелл и Пэрис Хилтон, оказался в центре скандала.

Фото: YouTube канал russian.shorts by Скриншот видео YouTube канала russian.shorts, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонардо Ди Каприо

По данным Page Six, бизнесмена, владеющего сетью престижных нью-йоркских клубов, арестовали после остановки автомобиля с чрезмерно тонированными стёклами.

При проверке документов выяснилось, что права Акивы были заблокированы из-за давнего неоплаченного штрафа за парковку. Это привело к дополнительным обвинениям: управление транспортным средством с аннулированным удостоверением и несоблюдение технических норм эксплуатации авто.

В 1990-х Ричи регулярно появлялся на тусовках Ди Каприо, став частью его ближнего круга. Сейчас же его имя всплыло в менее гламурном контексте — после задержания бизнесмена доставили в участок для оформления протокола.

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Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.



