Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из светской жизни в полицейский участок: друга Леонардо Ди Каприо задержали в Нью-Йорке
23-летний певец Егор Шип на грани слепоты: как он борется с диагнозом
Голый отец и жизнь на иголках: 17-летняя дочь Панина* рассказала о цене жизни со скандальным актёром
Кот Бурак стал звездой порта Новороссийска: как он выживал в контейнере?
Дружба с чемпионом: всемирно известный боец поздравил Иду Галич с беременностью
Мыслить быстро и получить работу мечты поможет это: виды спорта, которые заставят мозг работать
ТОП-5 автозаводов республик СССР
Почему Елизавета Боярская избегала смотреть фильмы с отцом: неожиданные откровения актрисы
Новая роль электромобилей: китайские электромобили теперь зарабатывают деньги, питая городские сети

Почему Вуди Харрельсон отказался от Белого лотоса: актёр раскрыл истинную причину

1:16
Кино » Зарубежное кино

Актёр Вуди Харрельсон, вопреки слухам, отказался от участия в новом сезоне сериала "Белый лотос" не из-за финансовых разногласий.

Вуди Харрельсон
Фото: youtube.com by канал Клим Сидоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вуди Харрельсон

Как выяснилось в интервью The Hollywood Reporter, первоначально звезде "Голодных игр" предлагали роль Рика Хэтчетта, позже перешедшую Уолтону Гоггинсу, а затем — персонажа Фрэнка, которого в итоге сыграл Сэм Рокуэлл.

Представители Харрельсона опровергли версию о конфликте вокруг гонорара, заявив The Daily Beast: "Дело не в деньгах". Сам актёр уточнил, что причиной стал конфликт графиков.

"Я очень хотел присоединиться к проекту, но сроки съёмок сместились и пересеклись с планами на семейный отпуск. Пришлось сделать непростой выбор", — пояснил он.

Харрельсон также выразил восхищение работой Рокуэлла, исполнившего роль, которая могла быть его: "Сэм справился фантастически. Я бы не смог сыграть лучше — он идеален в этом образе".

Инсайдеры предполагали, что переговоры сорвались из-за денежных требований, однако окружение актёра настаивает: решение было продиктовано исключительно личными обстоятельствами.

Ранее Иду Галич поздравил с беременностью всемирно известный боец.

Уточнения

Ву́дроу Тре́йси (Ву́ди) Ха́ррельсон (англ. Woodrow Tracy «Woody» Harrelson; род. 23 июля 1961, Мидленд, Техас, США) — американский актёр кино и телевидения, продюсер и драматург.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Как яблочный уксус стал главным трендом в уходе за кожей и волосами
Красота и стиль
Как яблочный уксус стал главным трендом в уходе за кожей и волосами Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ
Шоу-бизнес
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Последние материалы
Мифы, в которые верят кошатники — но платить за них приходится кошке
Поставь свой мозг на шпагат: что такое дуатлон и как он влияет на гибкость мышления
Штаны Джека Блэка не выдержали рок-н-ролла: актёр эпично оконфузился на шоу Фэллона
Плюсы и минусы новой дорожной разметки в Пенсильвании
Можно ли вернуть в эпоху Николая II? Новый вагон-гостиница на маршруте Москва — Санкт-Петербург удивит богатых!
Интеграция-2025: в Запорожской области готовят к запуску 10 новых заводов
Кофе до завтрака: привычка, за которую ваш желудок не скажет спасибо
Найден эффективный способ экономить: как оплатить покупку и не пожалеть
Камни не лгут: кто оставил трехпалые отпечатки на берегу
Кондиционер работает, но воздух не охлаждает: всё начинается с одной ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.