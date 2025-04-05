Почему Вуди Харрельсон отказался от Белого лотоса: актёр раскрыл истинную причину

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Актёр Вуди Харрельсон, вопреки слухам, отказался от участия в новом сезоне сериала "Белый лотос" не из-за финансовых разногласий.

Фото: youtube.com by канал Клим Сидоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вуди Харрельсон

Как выяснилось в интервью The Hollywood Reporter, первоначально звезде "Голодных игр" предлагали роль Рика Хэтчетта, позже перешедшую Уолтону Гоггинсу, а затем — персонажа Фрэнка, которого в итоге сыграл Сэм Рокуэлл.

Представители Харрельсона опровергли версию о конфликте вокруг гонорара, заявив The Daily Beast: "Дело не в деньгах". Сам актёр уточнил, что причиной стал конфликт графиков.

"Я очень хотел присоединиться к проекту, но сроки съёмок сместились и пересеклись с планами на семейный отпуск. Пришлось сделать непростой выбор", — пояснил он.

Харрельсон также выразил восхищение работой Рокуэлла, исполнившего роль, которая могла быть его: "Сэм справился фантастически. Я бы не смог сыграть лучше — он идеален в этом образе".

Инсайдеры предполагали, что переговоры сорвались из-за денежных требований, однако окружение актёра настаивает: решение было продиктовано исключительно личными обстоятельствами.

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Уточнения

Ву́дроу Тре́йси (Ву́ди) Ха́ррельсон (англ. Woodrow Tracy «Woody» Harrelson; род. 23 июля 1961, Мидленд, Техас, США) — американский актёр кино и телевидения, продюсер и драматург.

